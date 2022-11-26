朱立倫、柯文哲「主席故鄉保衛戰」成功！　張善政奪桃園、高虹安拿新竹

▲新竹市長民眾黨高虹安勝選。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄭佩玟／台北報導

桃園市與新竹市成為此次九合一選舉關鍵激戰選區，更被視為國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲的「故鄉保衛戰」，兩人皆有輸不得的壓力。2022九合一地方選舉今（26）日晚間開票，民眾黨高虹安自行宣布當選新竹市長，國民黨張善政也自行宣布當選桃園市長，兩主席皆成功保住故鄉這一席。

九合一大選開打至今，桃園市始終是戰況膠著的一級戰區，對國民黨而言，此地不僅是黨主席朱立倫的故鄉，更是朱能否兌現「6都過半」承諾的關鍵要地；因此早在提名階段，朱不畏「朱羅紀惡鬥」、「地方整合困難」，獨排眾議欽點前行政院長張善政；選戰過程中，朱團隊更大舉進駐競選總部，牢牢掌握選戰操盤主導權，在在顯示桃園一戰，對朱立倫是「退一步即無死所」的本命區。

作為柯文哲2024敲門磚的新竹市，自然被柯視為重中之重，早早便被列為「必戰」的重點區域。另外，新竹市有外來人口多、全台平均年齡最低、平均學歷最高等特點，接納、吸收新事物的寬容度夠，也不容易被傳統政黨綁架，讓第三勢力有很好的發展空間，也是柯下令出征的考量點。

而高虹安儘管在選戰過程中，爆發助理費、小金庫疑雲，最後關頭棄保發酵，下架民進黨成為主要目標，最終高虹安在三腳督戰局中，成攻突圍，以37歲成為新竹市有史以來最年輕的市長；高虹安表示，這不是高虹安一個人的勝利，這是所有全體新竹市民朋友的勝利，這是民主的勝利、也是新竹的勝利。