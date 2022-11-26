蜂蜜檸檬哥吳蕚洋宣布敗選議員　嘆「終於可以放下責任心」

▲蜂蜜檸檬哥吳蕚洋投入北市議員選戰，今晚宣布敗選議員。（圖／翻攝吳蕚洋臉書）

記者李姿慧／台北報導

曾在2018年參選台北市長，靠一曲《愛江山更愛美人》及推廣「蜂蜜檸檬」養生法爆紅的吳蕚洋，今年也投入台北市議員第三選區選戰，在16人搶9席激烈戰況下得票率低迷，晚間在臉書宣布敗選，感嘆「終於可以放下責任心」。

根據中選會晚間7時40分公布開票數，吳萼洋僅取得1,344，吳蕚洋晚間在臉書上表示，謝謝大家的支持，從目前開票結果，他應該是選不上了，他終於可以放下那份責任心了。

吳蕚洋無奈表示，選舉是世間法，陳義過高的選舉一般人無法體會。誠如軍公教警的退休金被砍，一般人看到的是他們領得太高，卻不去思考為什麼有較好退休制度，而制度後面原理與過程一般人如何能了解？

吳說，而他看到問題，挺身為軍公教警說話，但連軍公教警當事人也很少人認為他是因為義氣，多數人認為他可能有某種利益與目的，道理就是這麼簡單，偏偏他卻不願去相信，總是認為經過這麼久應該會領悟的。

吳蕚洋說，把選票投給他的人，他要說十萬分感謝，相信你們是最可愛與真誠的一群人，未來的人間會因為有你們而有生氣與活力，他本來想將最真善與美的事物用政治力來傳播人間的心願可能要長期的收藏了，希望未來的人間會有跟他一樣的人會再出現，也希望能成功的傳播善的法門，讓人間充滿喜樂。