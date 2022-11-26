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鍾東錦自宣當選「不太理解」？鄉民笑了：苗栗人還真的不爽了

記者許力方／綜合報導

九合一大選開票，遭國民黨開除黨籍的現任議長鍾東錦，得票超過9萬票，領先對手民進黨的徐定楨約3萬票，「自行宣布當選」苗栗縣長。鍾東錦屢遭徐定楨指控「黑道大哥、黑金政治」、「拿西瓜刀砍傷人的殺人犯」前科累累，支持度仍居高不下，引起各界關注，批踢踢鄉民笑稱「苗栗國不意外」，認為這次是苗栗人真的不爽了！

▲▼無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦得票過9萬自行宣布當選。（圖／資料照）

苗栗過去被視為藍營大票倉，過去72年來從來沒有政黨輪替國，這次國民黨候選人「分裂」，國民黨中常會以「違紀參選」為由開除鍾東錦的黨籍，國民黨主席朱立倫曾表示，國民黨在各縣市提名的候選人，都必須要禁得起考驗，提名者必須按照黨章、黨綱規定，「排黑條款是」天條，任何人都沒有辦法豁免。

鍾東錦以無黨籍繼續參選，日前到台北市進行市政交流，並與柯文哲同框，被形容是「黑白配」，引發爭議，柯文哲當時被問到「北台灣哪位議長不是黑道？」，他質疑，國民黨說鍾東錦是黑道，所以不能提名他當縣長，卻可以提名他當議長「這個國家政治很奇怪，因為黑道不能提名當縣長，但黑道卻可以提名當議長，不是很奇怪嗎？」

▲▼苗栗縣長提名人徐定楨出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲徐定楨曾在聯合大學演講時嗆學生「該罵的是中共，一直罵自己的政府是怎樣？」。（資料照／記者李毓康攝）

鍾東錦以無黨籍之姿「自行宣布當選」，有鄉民發文問「不太能理解苗栗的選擇」，引發批踢踢熱烈討論，眾人直呼「眾望所歸」、「他就是藍的，沒有什麼意外」、「這隻算半藍半白啦」、「苗栗國有自己的玩法」、「苗栗人果然有優良傳統」、「雙刀會贏了，手術刀跟西瓜刀」、「殺人縣長，讚」、「前科累累 苗栗人原來喜歡真素質」、「苗栗人明年西瓜方便吃了」、「明天開始苗栗名產變大腸」，甚至預言他「一定會重新入黨。」

鄉民進一步解析，認為「這一群你是可以選誰？」「不爽不要投，苗栗人還真的不爽了」、「徐定禎囂張檢討學生的傢伙，終於滾蛋了」、「徐定楨不是嗆很大聲嗎？繼續嗆啊」、「徐定貞完全是自爆，好端端嗆學生幹嘛」、「跑去嗆學生，這操作實在是爛，輸也是剛好」、「徐可以再傲慢一點。」不少人直指時代力量候選人宋國鼎太可惜了，「苗栗年輕人太少」。

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