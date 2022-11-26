沈慧虹敗選致詞全文：恭喜高虹安當選市長，新竹風會繼續吹

▲沈慧虹。（圖／翻攝沈慧虹直播）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

2022九合一大選新竹市長結果出爐，民眾黨候選人高虹安以空降之姿打破藍綠、宣布勝選。對此，民進黨候選人沈慧虹稍早承認敗選，並現身致詞安慰支持者，「明天新竹的風依然會繼續吹，這座45萬人口的城市，仍然會繼續往前邁進」，恭喜高虹安當選新竹市長。

沈慧虹致詞全文：

各位現場的市民朋友，電視機前，網路上的朋友們，大家久等了，感謝你們一路以來的陪伴。



在這邊，要感謝所有新竹市民參與這場選舉，無論大家手上的那張選票是投給誰，有大家的支持是我們從事政治工作者最大的意義，明天新竹的風依然會繼續吹，這座45萬人口的城市，仍然會繼續往前邁進。



回顧過去將近五個月的日子，我帶著團隊同仁檢視這八年來的基礎，也在這八年的基礎上提出一件又一件的政策。這座城市就像是個有機體，不斷有新的人加入，新的元素發生，舊的問題等待被解決，也一定會產生新的需求，這些我想都是從事公職服務人面對最大的課題與挑戰。



不過，我一向都是喜歡這種挑戰的人，這種可以照顧到所有市民的需求，然後在體制內想方設法來解決，最後獲得我親愛的市民朋友們一句感謝、一個微笑、甚至握緊雙手、一個擁抱的充實感。這種充實感，也是這30多年的公務生涯，能夠一直支持我持續向前的原因，就是因為市民朋友和在座各位的支持，未來的我無論在哪個崗位上還是會繼續努力。



新竹隊也會在這個城市繼續為了這些溫度溫暖，一起努力。

關於這場選戰，我要感謝許多人，除了各位市民朋友、各位新竹人的支持外，我也特別要向大家介紹，我身旁的這些團隊，當然，林智堅林市長一直是我最溫暖的夥伴，還有身旁的議員們這些都是這段期間一起努力打拼這光榮的一場仗，他們未來的責任會更重。我還要謝謝這五個月幾乎沒有過假期的這群競選團隊同仁，這群年輕人有熱心、有理想，他們就像這座城市裡每一個年輕人，為了理想、為了讓生活都更好、讓這座城市更好，五個多月以來檢視每一項事情，我很感謝能跟這樣一群年輕人共事，也讓我知道，每一個世代之間是沒有差距的，對於美好生活和進步城市的追求，對於城市光榮的追求，永遠都是相同的。我還要謝謝競選總部的志工們，每一個意見、每一個關懷，謝謝大家，我想今年我們能一起走到這邊，大家都非常認真、非常努力，我想請現場的大家給予這些團隊同仁加油打氣，也請大家給自己加油打氣。



最後，我要跟大家說，不要難過，也不要洩氣，因為我們一起努力過，不只是這五個月選舉的日子，而是八年的歲月我們一直在一起，過去這八年我們真的真的非常非常努力，所以我們有了許多美好的回憶、有了幸福的城市，我們真的成為了光榮的新竹人。我們有你有我，全都是光榮的新竹人。



我要跟你們說，回家後，要好好吃飯，好好睡覺，好好休息穩定心情，善待自己的家人，善待自己的朋友。這次的選舉過程中，可能感受到一些傷痕，但要記得，我們都是風的孩子，大人小孩，我們都要惜命命，我們都是新竹人，我們一起撫平傷痕。



最後我要恭喜高虹安市長，45萬人的城市，還要一起享受這一樣的陽光、空氣、水，選舉過後的日子還是一樣，要團結在一起，這座城市、我們愛的新竹市才會持續變好，持續光榮，謝謝大家。