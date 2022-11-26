重演2018年大贏近20萬票！　盧秀燕淚崩喊：台中市民贏了

▲重演2018年大贏近20萬票，盧秀燕淚喊：台中市民贏了。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

2022九合一大選結果出爐，台中市長盧秀燕連任成功，打破連任魔咒，也成為台中市升格直轄市史上首位連任成功市長，盧秀燕與對手蔡其昌票數差距20萬票，延續2018年氣勢。盧秀燕發表勝選感言時大淚崩，感謝支持者，大喊「台中市民贏了」，每個市民都是大咖，未來會好好受教，會好好學習，同時也承諾會更努力、更謙卑。

台中今天投票率約65%，遠高於其他縣市，也高於國民黨內部預估。盧秀燕表示，連任成功是有智慧的台中市民要教她三件事。第一，是台中市民挺身而出，堅持維持這個城市正派善良優質選風，決定對負面選舉說NO，未來所有政治人物都要尊重所有台中市民的投票意義，台中市民是強大的，有智慧的。

▲大勝對手20萬票，盧秀燕難掩激動，淚崩感謝所有支持者及競選團隊。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕也指出，此次超高投票率也代表台中市民尊重女性從政，她至今都很訝異有些女性從政人士對女性在職場有迷思、有誤會，認為女性只會柴米油鹽醬醋茶，來形容女性在職場的表現，誤解。可是有智慧的台中市民，他們的思考、想法遠遠超越這些，「今天的當選連任不是凸顯盧秀燕強大，而是凸顯市民對於男女性別平等，都給予公平機會及評價。」

第三，市民教會的就是台中沒有連任魔咒，盧秀燕表示，過去外界都說台中是搖擺州，擺過去又盪過來，因為台中市民喜歡改變，但她認為台中市民不是喜歡改變，而是有很好的判斷力，有開闊的心胸，只要你願意奉獻努力，台中市民都願意給予機會。

盧秀燕也宣布，會傾聽民意，未來四年會更勤政愛民守護台中，照顧市民朋友，會比這屆做得更好更認真；施政不會分黨派、性別、顏色、年齡，打造一個幸福城市；盧秀燕也說，感恩這次參選的對手蔡其昌、陳美妃，以及所有參選市議員、里長的候選人，每個人參選都是愛台中，為自己的故鄉來打拼，也不會辜負大家。

2018年首度挑戰市長盧秀燕以82萬7996票大勝前市長林佳龍的61萬9855票，雙方差距近22萬票。今年台中投票權人數227萬4107人，截至晚間7點鐘，根據競總公布票數，盧秀燕拿下近60萬票，蔡其昌拿下近40萬票，盧秀燕連任成功。最終選舉結果仍以台中市選委會公告為主。