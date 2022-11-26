北市「章魚哥」天玉里蔣萬安勝出　里長坦言：不意外「天氣有影響」

▲天玉里長潘錦雄指出，今天天氣還不錯，整體投票率來到68%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

九合一大選今（26日）登場，各地區開票正持續進行中，備受關注的台北市長選戰，在有「章魚里」之稱的士林區天玉里，稍早開票結果出爐，在台北市長部分，蔣萬安獲得1873票，陳時中、黃珊珊則各獲得1565、1070票，天玉里里長潘錦雄指出，在疫情影響下，今天投票率約68%已經算很高，可能和今天天氣不錯有關，對這樣投票結果也不意外，和里民私下聊天看法差不多。

台北市天玉里居民因為有不同黨派支持者，人口結構相當於一個「小台北」，加上歷年開票結果，與台北市長選舉結果誤差都在1％上下，被外界封為「北市章魚哥」。

稍早天玉里開票結果出爐，里長潘錦雄指出，天玉里共有5間投開票所，最受關注的三位北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊，蔣萬安共拿到1873票，陳時中獲得1565票，黃珊珊則拿下1070票，但實際得票數仍以中選會公布為準。

潘錦雄分析，今年天玉里有投票權民眾約6800多人，今天投票率約68%，整體而言，在目前仍有疫情下，這樣投票率算不錯，而今天天氣不錯可能也有關，民眾比較願意出門投票，最後投票結果也不意外，和里民私下聊天的看法差不多。

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