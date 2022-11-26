快訊／當選基隆市長！謝國樑帶妻子下跪謝天

2022九合一地方選舉今（26）日晚間開票，經過8年民進黨執政，台北市、桃園市、基隆市今晚終於「藍天再現」，國民黨候選人蔣萬安、張善政、謝國樑一個個擊敗強勁對手，成功達成政黨輪替，亦象徵選民已經不耐既有執政者的施政作風，期待「換人做做看」。