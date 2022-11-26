快訊／當選基隆市長！謝國樑帶妻子下跪謝天 記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導 國民黨籍基隆市長參選人謝國樑帶著妻子、稍早在競選總部自行宣布當選，對於結果他也在媒體面前當場下跪謝天。 ▲謝國樑下跪。（圖／記者郭世賢翻攝） ►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便 ►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5% ET快訊 快訊／王惠美自行宣布當選 國民黨大勝「攻下12縣市」 快訊／侯友宜自行宣布當選！ 國民黨大勝 快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中 民進黨大崩盤 快訊／蔣萬安自行宣布當選！ 國民黨大勝「攻下10縣市」 快訊／林佳龍自行宣布敗選 「此次選戰是對民進黨的警訊」 快訊／澳洲1比0退突尼西亞 袋鼠軍團保住晉級希望 快訊／最高票！王世堅6度當選北市議員 「深深謝謝大家」 《ETtoday新聞雲》超神準！ 封關後民調「六都＋二市」全 民進黨大敗「側翼怒了」！要高嘉瑜閉嘴：妳的工作變我們在做 快訊／陳時中宣布敗選 兒子陳彥安當場淚崩 快訊／柯文哲與黃珊珊相擁 暖喊「我們回去繼續努力就好了！」 快訊／爆乳田慎節當選議員！本尊道謝 快訊／前男團成員無緣當「最帥里長」 僅拿271票敗選 快訊／蔣萬安晚間7點50分登台發表感言 快訊／陳其邁自行宣布當選 國民黨大勝「攻下9縣市」 快訊／陳時中哽咽宣布敗選！登台喊話了 快訊／翁章梁自行宣布當選 全台名單一次看 快訊／黃偉哲自行宣布當選 全台名單一次看 快訊／蔣萬安衝破41萬票 逼近當選門檻 快訊／「雨刷」自行宣布當選 棒球迷崩潰哭：中職快逃 快訊／侯友宜破百萬了 林佳龍落後近40萬票 快訊／連任成功！楊文科自行宣布當選 快訊／空降即當選！高虹安破林智堅最年輕紀錄 成竹市首位女市長 快訊／黃珊珊宣布敗選 「我會繼續往前走」 快訊／高虹安自行宣布當選！ 快訊／許淑華自行宣布當選 全台名單一次看 快訊／沈慧虹自行宣布敗選！哽咽：感謝一起共事的朋友 快訊／侯友宜狂甩林佳龍38萬票 預計20:00現身板一開票會 快訊／澎湖前縣長打敗現任 陳光復自行宣布當選 快訊／黃瀞瑩自行宣布當選 民眾黨奪下2席北市議員！ 快訊／盧秀燕宣布當選 全台名單一次看 快訊／謝龍介苦追不上 自行宣布敗選 快訊／黃珊珊宣布 晚間7時20分登台發表談話 快訊／柯志恩承認敗選！落後超過18萬票 分享給朋友： 追蹤我們： 即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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