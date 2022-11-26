新竹市低投票率敲警鐘！8年來溜滑梯下降　驚險守住6字頭

▲新竹市投票率逐年降低。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

歷經幾個月選戰，終於來到投票日，今天是投票日，根據新竹市選委會統計，截至今天下午4點，市長投票率61.09%、公投投票率59.65%。即使今日天公作美，整體投票率仍偏低。

新竹市市長選舉人數為35萬758人，據新竹市選委會統計至下午4點，市長投票率61.09%、公投投票率59.65%，因此市長票合計約有21萬4000多票。

昨晚新竹市還傾盆大雨，今日難得好天氣，相較於2018年市長選舉投票率65.44%，2014年市長投票率62.90，2022年新竹市長投票率可說是溜滑梯下滑，眼見即將觸到6字底，平時不表態的新竹人，對於政治恐越來越冷淡。

新竹市歷年市長選舉投票率：

2010年 56.83% 許明財當選

2014年 62.90% 林智堅當選

2018年 65.44% 林智堅當選

2022年 61.09% 開票中

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