「選務人員比投票人多」比4年前冷清　他曝：年輕人超少！全場點頭

▲早上前往投票的多半是年長者。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

2022年九合一選舉在26日正式舉行，一早就有許多人湧入投開票所投下神聖的一票，就有網友早上到投票所後發現，現場比想像中還要少人，跟2018年的縣市長選舉相比冷清很多，且幾乎都是長輩居多，沒什麼年輕人，貼文一出，有網友笑說「年輕人還在睡，下午就會變多了」。

原PO今日早上9時30分在PTT發文，「去投票所發現都老人欸，年輕人呢？」早起前往投票所投票，發現現場人潮跟4年前相比冷清很多，「一大早排隊的都是50-70歲的阿姨、阿公、阿嬤，年輕人感覺投票率超低，今年投票率是不是會低於50%啊？」

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另外，也有網友發文指出「台北中山區人比往年少很多」，大約11時20分到投票所，「投票人數目測大概以往一半不到，完全沒有排隊，隨到隨投，工作人員比投票的人還多，大家那邊情況如何？」

▲有網友指出，現場年輕人很少。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友看到發文時間紛紛指出「年輕人還在睡」，「年輕人下午才會去啦」、「下午才要去啦，這麼早去幹嘛」、「投到下午是在急什麼」、「剛去投票所只有我一個人」、「年輕人都睡到中午，再吃個早午餐才去投票」、「放假睡到下午啊」、「早上飄小雨，大家睡比較晚，中午後再看吧」、「這次是近10幾年來唯一一次完全沒排到，走進去投完票就走了」。

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