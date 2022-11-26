蔡培慧與母牽手投票　握拳喊加油...讚南投鄉親踴躍返鄉投票

▲蔡培慧偕同母親於老家魚池鄉投開票所投票。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選今天進行投票，因天氣放晴，各地投開票所一早就湧現排隊人潮；民進黨南投縣長候選人蔡培慧今天偕同母親，於老家魚池鄉投票，她表示很多親友都帶著孩子返鄉投票，希望展現民主精神、讓南投更好，令人開心，也呼籲民眾踴躍出門投下神聖一票。

蔡培慧於上午10時30分左右，身著白色長袖襯衫、牛仔褲，一派輕鬆自在與母親手牽手，一起前往魚池鄉的武登村松鶴老人會館投開票所投票，母女倆一起振臂握拳高呼：「加油！」

蔡培會說，任何一個人都會想出來表達自己的民主抉擇，天氣不錯也有助於投票率；她透露很多朋友的孩子都從中南部返鄉，包括她的堂弟也帶著小孩回來投票，不管是年長的、年輕的、帶著孩子的選民，都希望南投要更好，大家都希望用手中這一票決定南投的未來，這是令人開心的事。

蔡培慧也呼籲，為了台灣的民主、展現人民的意志、為了南投更好，請選民踴躍出門投票；她自認已努力到最後一秒，參選一路至今非常感謝所有朋友的幫忙，投完票後會前往魚池、埔里、國姓等鄉鎮拜訪，並邀請盼望「南投升級、南投向前行」的鄉親，在下午4時30分以後一起到南投競選總部，迎接「南投的勝利」。