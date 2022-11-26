只有今天！　超商「霜淇淋買1送1」口味不限

▲全家限時1天霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到了！全家今（26）日驚喜祭出限時1天「Fami!ce霜淇淋買1送1」優惠，且不限口味，一次直接爽吃2支，投完票就趕緊衝一波吧。另，COLD STONE至11月27日前也於全門市推「中杯以上冰淇淋買1送1」，通通不能放過。

全家今（26）日祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」優惠，無論想吃最新嵜本玉米濃湯、經典人氣小農鮮奶等口味，還是綜合版「玉米濃湯+小農鮮奶」胖胖霜淇淋，不限口味通通一次滿足。另，APP隨買跨店取則有「Let’s Café燕麥奶拿鐵2杯99元」優惠，每人限購2組，可兌換至2023年1月31日。

▲COLD STONE冰淇淋買1送1剩2天。

除外，美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」即日起至11月27日也有「冰淇淋買1送1」優惠，只要於門市購買2杯中杯以上冰淇淋，其中1杯直接免費吃，提醒脆餅／桶裝除外，並以價低者為贈送品項。

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