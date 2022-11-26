早餐這樣吃最省！超商「爽嗑2顆飯糰+5元送飲料」　甜點2件8折

▲7-11祭出指定三角飯糰組合優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

早餐是一天的活力來源，一定要吃飽！就有超商祭出周末「早餐超值組合」，任選2件指定三角飯糰再加5元就能爽喝立頓奶茶或特上檸檬茶，或購買蔥油雞汁／蒲燒鰻醬拌飯飯糰，搭配立頓奶茶或特上檸檬茶只要銅板價35元。

7-11門市推出超值早餐組合首選，今（26）、明（27）2天限定，任選2件指定三角飯糰再加5元即可獲得立頓奶茶(330ml)或特上檸檬茶(330ml)1瓶；另外還有飯糰特別優惠，即日起至11/29止，選購蔥油雞汁或蒲燒鰻醬拌飯飯糰搭配立頓奶茶(330ml)或特上檸檬茶(330ml)1瓶只要35元。

▲指定蛋糕可享「任選2件8折」。



吃完早餐還要享用一份甜點，即日起至11/29止，7-11門市指定蛋糕可享「任選2件8折」，品項有KITKAT巧克力蛋糕、濃醇巧克力布雪、香蕉巧克力布雪、香草風味布雪蛋糕、日式厚切年輪、虎皮蛋糕、典藏蜂蜜蛋糕、杯子蛋糕及多啦A夢小蛋糕。

▲GODIVA霜淇淋限時「第2支半價」。（圖／記者蕭筠攝）

人氣比利時巧克力品牌「GODIVA」驚喜祭出優惠，即日起至11/27止，可享霜淇淋「任選第2支半價」，且全門市都有，霜淇淋控肯定要搶一波！

GODIVA巧克力霜淇淋一共有3口味選擇，包括黑巧克力、白巧克力及雙重巧克力，且不同口味還分別撒滿純手工巧克力刨花捲片，更添濃郁口感，提醒台北新光南西、台北站前新光三越及台中中友店因未販售雙淇淋，優惠改為「散裝巧克力買2送1」。

▲GODIVA巧克力霜淇淋有3口味選擇。（圖／GODIVA提供）