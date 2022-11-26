分析／林佳龍遇冷戰「恩恩案」也難攻破侯友宜　2大「延長賽」才是焦點

文／杜冠霖

九合一大選新北選戰部分，民進黨候選人林佳龍慘輸40萬票，稍早也自行宣布敗選，究其敗選原因，綠營可說是「先天不利、後天失調」，七月才拍板由林佳龍出征，選情變為傳統的藍綠對決戲碼，聲量遠遠不如台北、新竹「三腳督」，且新北市長侯友宜採取「冷戰策略」，一句「好好做事」讓林佳龍的政策攻防瞬間啞火，原本平淡的選情在新北更顯「冷上加冷」。

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／民進黨提供、記者林敬旻攝）



事實上，這場新北選戰從最初就被認為關鍵不在輸贏，而在侯友宜能夠贏多少，而這也攸關侯友宜未來在黨內政治能量的展現，以及直攻2024總統大選的力道。在評斷的標準上，侯友宜陣營早早喊出要贏40萬票，而林佳龍陣營的目標則是要牽制侯友宜，希望兩人差距在20萬票內，但最終慘輸40萬票，比2018年時為民進黨候選人蘇貞昌的29萬票差距還大。

在林佳龍的策略上，由於他號稱政策控，選戰初期提出破百項政見一度成為亮點，但侯團隊始終「冷」回應，千言萬語都化為一句「好好做事」，讓林陣營幾乎是拳拳打在棉花上。因此，林佳龍未能確立選戰主軸、在無法引起新北選民共鳴情況下，缺乏話題的新北選戰始終難以吸引鎂光燈，冷到不行的選情讓雙方陣營回到基本盤比拼，組織戰成為選戰後期主旋律。

然而，侯友宜並非銅牆鐵壁，林佳龍陣營開始在「恩恩案」、「三重警打人事件」等尋找破口；另外，他也主動拆解侯友宜「好好做事」的冷回應，利用電視政見會時，強調要數一下侯友宜還會講多少次「好好做事」，並將侯友宜口中的好好做事定調為「笑話」。

在選前之夜時，林佳龍也成功邀請恩恩爸登台助講，企圖營造侯友宜施政對市民的冷漠形象；同時，在陸戰方面，林佳龍鎖定同鄉會、宗親會等組織票，並與36名議員候選人輪番舉辦政見說明會，試圖凝聚支持者投票動能。

期間包括綠營9席立委輪流上陣，也不乏民進黨大咖，如總統蔡英文、前文化部長鄭麗君、行政院長蘇貞昌等人到場力挺，林佳龍確診期間，太座廖婉如「代打」上陣也獲不少好評，團體戰模式也成功激起部分支持者熱情。

不過，儘管林佳龍後期試圖力挽狂瀾，這場「先天不利、後天失調」的選戰仍不見轉折，儘管新北綠營支持者對侯友宜確有不滿，但林佳龍始終未能引爆「炸藥桶」，在侯友宜堅持冷處理的作風下，這場選戰就這樣從頭冷到尾，一如外界預期，毫無波瀾的分出勝負。

有趣的是，這場選戰雙方看點並非11月26日勝負，而是選戰後續的走向，林佳龍是否會入閣、接下蘇貞昌的棒子成為行政院長，或是入府接掌總統府秘書長；而侯友宜是否成為藍營共主、轉進2024總統大選？兩場延長賽也許才是政壇及選民關注焦點。