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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／永和IU陳紫渝選前之夜　淋雨遊行鞠躬嬌喊：請給我一次機會

記者陳雕文／新北報導

有「最美里長候選人」、「永和IU」封號的新北市永和永福里長候選人陳紫渝，在此次選戰中備受矚目，25日晚間7點多從競選總部出發，頂著忽大忽小的雨勢，沿街拜票懇請居民支持，跟店家鞠躬喊「請給我一次機會！」

▲▼2號陳紫渝遊行拜票，雙手比出大大的二，懇請里民支持。（圖／記者陳雕文攝）

▲2號陳紫渝遊行拜票，雙手比出大大的二，懇請里民支持。（圖／記者陳雕文攝）

現年23歲無黨籍的陳紫渝，畢業於德明財經科大，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長，母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選。陳紫渝說，大家的鼓勵讓她更想做一件事，就是「盡力讓永福里更好！」

▲▼新北市永和區永福里長參選人陳紫渝。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

▲新北市永和區永福里長參選人陳紫渝。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

陳紫渝提到其政見大方向有三：第一，改善交通，由於鄰近永福橋的巷子經常發生車禍，若我有幸當選，將爭取增設交通號誌、改變停車格位置等；第二，由於永福里內長輩居多，因此希望透過設立社區健康站，提供長者量血壓等服務；第三，環境清潔，改善道路、水溝積水及蚊蟲問題。

▲▼陳紫渝。（圖／記者陳雕文攝）

▲陳紫渝跟桃園等地的粉絲合影。（圖／記者陳雕文攝）

陳紫渝於11月中舉辦的競選總部成立大會，湧入逾百名里上鄉親力挺，還有不少遠道而來的粉絲想一睹芳顏；參選期間，甚至連新北市長侯友宜都到場力挺還「比出愛心手勢」合照。尷尬的是，陳紫渝的對手是國民黨籍的現任里長陳清香，而陳清香早已掛上與侯友宜同框照當作選戰文宣及臉書大頭貼。

對於與陳紫渝合照曝光，是否擔心陳清香因此不開心？侯友宜23日受訪時表示，面對每一個想出來參選的人，他都給予滿滿祝福跟加油，希望大家團結，里長的小事就是大事，「我們一起好好做事」。

▲陳紫渝與侯友宜合照。（圖／陳紫渝提供）

▲▼陳紫渝與侯友宜合照。（圖／陳紫渝提供）

▲▼陳紫渝與侯友宜合照。（圖／陳紫渝提供）

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