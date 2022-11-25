台南選里長喊到一票8000！17人開心收錢　候選人和3樁腳都慘了

▲台南市錢姓里長候選人為求順利當選，涉嫌與呂姓樁腳等3人以每票2000元之代價，分別向陳姓選民等17人期約賄選，被檢察官提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市錢姓里長候選人涉嫌現金賄選，檢警調查出該里長候選人為求順利當選，於10月至11月間，分別與呂姓樁腳等3人共同基於投票行賄之犯意聯絡，由里長候選人親自或指示呂姓樁腳3人以每票2000元之代價，分別向該里具有投票權之陳姓選民等17人期約賄選，檢察官於25日提起公訴。

台南地檢署檢察官蔡佰達與林容萱、王宇承、黃慶瑋、蔡宜玲及李政賢檢察官共同組成專案團隊，於11月15日指揮台南市警玉井分局、台南市調查處、南部機動工作站、台南市警刑警大隊、第四分局、善化分局、麻豆分局及南檢署黑金組檢察事務官，偵辦錢姓里長候選人現金賄選案，持搜索票前往錢姓候選人住處執行搜索，扣得現金新台幣10餘萬元等物，並拘提里長候選人及其洪姓樁腳1人，另傳喚沈姓樁腳1人及20多位選民以釐清案情。

檢警調查出，該里長候選人，其為求順利當選，竟於10月至11月間，分別與呂姓樁腳等3人共同基於投票行賄之犯意聯絡，由里長候選人親自或指示呂姓樁腳3人以每票新台幣2000元之代價，分別向該里具有投票權之陳姓選民等17人行求、期約，並交付2000元至8000元不等之現金賄賂金額為對價，約定其等於11月26日之里長選舉時，投票給該里長候選人，為投票權一定之行使。11月15日檢察官指揮警、調持搜索票在里長候選人住處扣得現金10餘萬元等物，而收賄之選民目前已繳回賄款約7萬8千餘元。

檢方認為錢姓里長候選人及呂姓樁腳3人所為，均係違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人交付賄絡罪嫌，經檢察官提起公訴；陳姓選民等17人則涉犯刑法第143條之投票收賄罪嫌，檢察官均為緩起訴處分。

台南地檢署葉淑文檢察長再次強調，在距離投票日最後1天，候選人或其樁腳絕不要心存僥倖心態。也呼籲民眾，若曾經接獲候選人直接或透過他人賄選或任何不法情事，仍然可以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，南檢對於檢舉人身分絕對依法嚴加保密。期盼共同建立一個乾淨、公正的選舉環境。