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竹崎高中攜手臺北酷課雲遠距數位教學　線上和實體同步教學

▲▼ 竹崎高中數位教學體驗，與臺北酷課雲團隊合作辦理遠距教學平台教學應用研習 。（圖／竹崎高中提供）

▲▼ 竹崎高中數位教學體驗，與臺北酷課雲團隊合作辦理遠距教學平台教學應用研習 。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣立竹崎高中與臺北酷課雲團隊合作辦理遠距教學平台教學應用研習，由臺北市立中崙高中劉晶晶校長帶領團隊到竹崎高中與老師進行實體面對面及線上同步研習的遠距教學平台教學經驗分享。

▲▼ 竹崎高中數位教學體驗，與臺北酷課雲團隊合作辦理遠距教學平台教學應用研習 。（圖／竹崎高中提供）

從108學年度新課綱啟動，嘉義縣政府與臺北市政府簽定臺北酷課雲合作備忘錄開始迄今，竹崎高中已有百位學子透過臺北酷課雲平台同步修習高一多元選修課程，並取得學分，讓教育打破學校圍牆，進行跨校選修，與外校同學一起學習，能激盪更多學習火花。

▲▼ 竹崎高中數位教學體驗，與臺北酷課雲團隊合作辦理遠距教學平台教學應用研習 。（圖／竹崎高中提供）

今天分享臺北酷課雲開課經驗的老師除了臺北市立永春高中周紹文老師、臺北市立明倫高中習沛祺老師、臺北市數位學習教育中心王郁婷老師、臺北市政府教育局資教科郭佩琪小姐外，嘉義縣第一個在臺北酷課雲開課的先鋒—竹崎高中李昭明老師，今天分享自身開課經驗外也表示，科技是解決問題的方向，臺北酷課雲是一盞明燈，使用酷課雲的契機恰巧是危機來臨時，使用臺北酷課雲跨校遠距教學資源，真的很棒！

竹崎高中蘇淵源校長表示，111學年度是竹崎高中發展數位教學的里程碑，在疫情時代下，教師課堂上，進行線上和實體同步教學已成常態，如何更妥善運用數位學習平台，增進教師教學效率，成為目前推動數位教學的重要課題。

竹崎高中與臺北酷課雲合作邁入第四年，同時也是高中前導跨校數位學習社群推動學校，也是遠距教學示範學校，更有文資局「竹崎車站就是我的教室」利用VR數位資源紀錄竹崎車站的計畫推動，對於數位教學的耕耘不遺餘力，讓偏鄉學子能享受更多教育資源是我們的使命。
 

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