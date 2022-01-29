竹崎藝術祭結合美術展 　藝術創作更具在地社區文化特色

▲▼2022竹崎藝術祭暨竹崎高中美術展繪畫比賽頒獎典禮。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎高中29日辦理2022竹崎藝術祭暨竹崎高中美術展繪畫比賽頒獎典禮，現場除了有竹崎之美繪畫比賽頒獎典禮、得獎作品展覽 ，搭配現場16攤創意市集以及12站展藝快閃展演，校園宛如一座美術館。

竹崎藝術祭是竹崎高中第一次嘗試將學校原本的藝術課程與活動結合在地社區文化與資源並協同藝術家合作，採跨校合作方式辦理，活動包含竹崎之美繪畫比賽、大手牽小手美術營、展藝快閃展演及藝術市集還有竹崎藝文講座等一系列活動。

其中由中華真武北極玄天上帝藝文協會與竹崎高中聯合辦理的「2022竹崎高中美術展竹崎之美繪畫比賽」，今天上午在竹崎高中舉行頒獎典禮，比賽主題為「竹崎之美」，並分成國小、國中、校內高中組，其中高中組、國中組第一名可獲得5000元獎金，獎金豐厚，中華真武北極玄天上帝藝文協會理事長林得義表示，透過以竹崎之美為主題的繪畫比賽，希望能鼓勵繪畫新生代、促進中部地區學子藝術創作的交流並且也能宣揚保存當地的文化特色。

展藝快閃活動包含竹崎高中高二團隊作品「夢想的模樣」，以紅色澆花器來營造熱情與努力澆灌的夢想，雨後濕潤的土壤，學生繪製的卡片代表著新生發芽的夢想。此次展出還有逢甲大學丘紀堇副教授捐贈竹崎高中典藏其創作之藝術作品「生活抗體」。

創藝市集則有來自不同地區的文創攤位，市集有販售美術與二手商品，也有手做麵包與自家烘焙咖啡，美術院校的介紹還有現場寫春聯與噴漆繪畫創作，看到科技與文創的商品的結合，本次也有不少陶藝作品的販售，展現美術教育未來的發展，可以呈現於各種商品之中。

竹崎高中校長蘇淵源表示，竹崎高中美術班經營有成，今年第一次將學校課程成果與社區結合並跨校合作舉辦此一活動，除了展現學校的美術課程特色，也讓創作能讓大家看見，並且結合創意市集，將藝術發展的可能性發揮極緻。

竹崎高中堅強優秀的美術團隊，自107年開始設立高中美術班，第一屆畢業生大學升學成績亮眼，繁星錄取率百分百，更有應屆錄取國立臺灣藝術大學等知名頂尖大學。今年將招收第五屆高中部美術班，國中部則招收第十一屆，歡迎對美術有專長或興趣學生報考就讀。