北市女深夜掛三創大樓外牆！警消爭時間舖氣墊...她墜落輕傷

▲10月26日北市三創生活園區一女子懸掛外牆欲跳樓輕生，所幸警消鋪設充氣墊順利救回性命。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

驚險一瞬間！台北市中正區三創生活園區10月26日深夜23時許，一黃姓女子疑因求職不順利意圖跳樓輕生，當晚附近民眾目擊黃女蹲坐在三創大樓4樓外牆險象環生，警方獲報後緊急派員前往救援並通知消防局派遣救護車、充氣軟墊到場，轄區忠孝東路派出所警員到場後努力與黃女喊話，爭取消防人員鋪設軟墊時間，雖然黃女堅決跳樓尋短，但軟墊充氣完成，黃女僅腿部輕微骨折。

中正一警方表示：警員到場時見有一女子雙腳懸空坐於外牆，情況十分危急，警員會同消防人員鋪氣墊，防止女失足墜落；警方上樓查看時，找到女子遺落於樓梯間證件，查知黃女身分，緊急聯絡家屬，發現黃女疑因求職不順情緒低落，欲跳樓尋短。

警員不斷隔著護欄對黃女喊話安撫對方情緒，但黃女情緒更加激動，揚言警消人員靠近會立刻跳下；警員研判現場立足空間狹小，在場人員無法上前強拉，只能與黃女攀轉移其注意力，爭取鋪氣墊時間，所幸黃女躍下時氣墊已充氣完成，警消攜手保住黃女性命。

中正一警方呼籲，生命無價，自殺無法解決問題，民眾周遭親友或自身需要諮商協助時，可撥打24小時自殺防治專線：1925、1995生命線或1980張老師專線。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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