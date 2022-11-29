小心錢包！北市12／1新增20處AI執法 　鎖定「不讓行人」開罰

▲台北20處易肇事路口已新增交通科技執法設備。（圖／翻攝自台北市府警察局交通大隊網站，下同）

記者郭玗潔／台北報導

為維護交通安全，台北市警局已於轄內20處易肇事路口建置交通科技執法設備，今年12月1日將正式啟用執法，針對「闖紅燈」、「轉彎未依規定行駛」等違規車輛以AI偵測取締，其中於市民大道與承德路口等13處規劃取締「車輛不停讓行人」，警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行並停讓行人先行，務必遵守交通規則，共同維護交通安全與行車秩序。

台北市警局於今年1月3日起於鄭州路、西寧北路口啟用首處「路口多功能科技執法設備」，統計迄10月止，月平均交通事故與前3年月平均比較下降約3成，防制成效顯著。今年警局透過資料庫大數據分析，篩選出20處易肇事路口增設科技執法設備。

20處路口分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口、民權東路與建國北路口、市民大道與中山北路口、市民大道與建國南路口、市民大道二段與林森北路口、和平東路與基隆路口、信義路與建國南路口、辛亥路三段與基隆路三段口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口、中正路與延平北路口、大度路與立德路口、承德路與福國路口、和平西路與西園路口及辛亥路與木柵路一段口。

▲▼這波科技執法將鎖定不禮讓行人的違規行為。

這20處路口的科技執法設備，將針對「車輛不停讓行人」、「闖紅燈」、「轉彎未依規定行駛」等違規項目偵測取締，各路口依據事故態樣分析，採行不同的「多功能」交通違規項目進行取締。該設備為採用AI運算辨識車種，自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，再由專責員警藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後製單舉發，除了可減輕員警負擔、提升員警執勤安全外，還可以避免執法爭議。

台北市警局表示，科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守路權規定及道路交通規則，勿有車輛不停讓行人、闖紅燈、轉彎未依規定行駛等違規行為，以保護自己與他人用路安全。