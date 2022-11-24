高虹安從未反對兒童醫院　競辦嗆：林智堅出來道歉

▲新竹市長候選人高虹安。（圖／競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

高虹安競選辦公室24日嚴正澄清，高虹安從未反對或是質疑過兒童醫院，但對手團隊不斷製造地方耳語謠言、無中生有，高虹安團隊在日前已經發聲明澄清，遺憾前市長林智堅為了選舉不擇手段，無視澄清還執意造謠抹黑，不斷刷新台灣民主下限，其競選口號「新竹光榮我帶頭」應改為「新竹造謠我帶頭」，林智堅應立即出來道歉。

高虹安競辦指出，柯文哲直播上的言論，並沒有說是弊案，但林智堅對號入座，把「新竹大祕寶」引導向負面論述，稱柯文哲、黃珊珊要抹黑新竹市立馬偕兒童醫院，並造謠高虹安反兒童權益、反醫療。

高虹安競辦表示，沈慧虹陣營拿市議員李國璋於11月19日造勢場合中的發言來指控，但事實上李國璋議員當天的發言完全沒有提到反對兒童醫院，其發言逐字稿為，「……我們希望，我們還是有機會能夠追查弊案的決心，不會停下來不管是十二億的棒球場，或者關埔國小的問題，甚至還有兒童醫院，馬偕兒童醫院『用地的問題』，這一些很多事情都需要一一釐清……」。

高虹安本人曾在22號受訪澄清，絕對、從來沒有講過反對兒童醫療，卻看到在對手無所不用其極造謠下，沈慧虹支持者群組中開始散播所謂高虹安反對兒童醫療、兒童醫院，甚至有人用媽媽角度出來撻伐，罵高虹安沒血沒淚，「這是非常嚴重抹黑，因為高虹安從來沒講過這些話」。

高虹安競選團隊認為，日前就有媒體披露，林智堅退而不休，持續在沈慧虹競選辦公室擔任幕後指揮，所有文宣均出自他手，但卻是資訊錯誤百出、斷章取義，讓人遺憾新竹選風持續扭曲。同時，新竹暗黑鐵三角的首領柯建銘，卻被爆出兒子在大陸做生意，行動展現「抗中保台是工作 領中國薪是生活」的雙標作為。

新竹市民忍受民進黨的惡霸作為已經8年，高虹安競選辦公室認為，選戰進入最後階段，民進黨選擇持續抹黑到最後一刻，以柯建銘為首、林智堅操盤、沈慧虹收割，「柯智慧」不造謠、不抹黑不會選舉！在場選戰中，民進黨將低劣選舉伎倆發揮的淋漓盡致，也呼籲選民用選票支持良善候選人，「讓新竹鐵『喬』倒下來吧」。