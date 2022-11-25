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好市多黑五倒數3天！生鮮鮭魚今日限定必搶　大小行李箱一次下殺

▲▼好市多黑色購物節第3天（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多「黑色購物節」進入倒數3天！（圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（25）日邁入倒數第3天，目前已祭出超過百樣商品最低下殺48折！昨日好市多APP也搶先公布第5波優惠品，值得注意的是「空運新鮮鮭魚、美國嫩肩里肌」只限今日開搶；3C家電則有無線吸塵器、卡式瓦斯爐、70吋顯示器下殺；另看好民眾出國熱潮，也推出20吋+27吋行李箱特價。

好市多「黑色購物節」第5天優惠品：

▲▼好市多黑五／好市多「黑色購物節」第5波優惠品搶先看。（圖／好市多APP）

▲▼空運鮭魚、嫩肩里肌肉只限「11月25日」特價。（圖／好市多APP）

▲▼好市多黑五／好市多「黑色購物節」第5波優惠品搶先看。（圖／好市多APP）

好市多「黑色購物節」第5波（11月25日～27日）優惠品：

▲▼好市多黑五／好市多「黑色購物節」第5波優惠品搶先看。（圖／好市多APP）

▲▼好市多黑五／好市多「黑色購物節」第5波優惠品搶先看。（圖／好市多APP）

▲▼好市多黑五／好市多「黑色購物節」第5波優惠品搶先看。（圖／好市多APP）

▲▼好市多黑五／好市多「黑色購物節」第5波優惠品搶先看。（圖／好市多APP）

▲▼好市多黑五／好市多「黑色購物節」第5波優惠品搶先看。（圖／好市多APP）

好市多「黑色購物節」今年於11月21日開跑，按照往例連續進行一周，期間每日祭出多樣商品「黑五特價」，售完為止。而截至目前已有多達上百項商品折扣，包括3C家電、生活用品、精品、寢具、服飾、玩具、食品、保健品、節慶儀式感商品⋯等都有下殺，搶攻歲末商機。

▲11/22好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑色購物節期間，祭出多樣商品標記「BLACK FRIDAY」為黑五特價。（圖／記者蕭筠攝）

好市多APP 也在每日傍晚搶先公布隔日精選優惠品項，實際價格於當日現場曝光；而黑色購物節最後3天，11月25日（五）～11月28日（日）全台各店也提早至8點營業，想搶便宜的民眾可把握機會。

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