催生外送平台管理自治條例　熊貓外送員雨中力挺陳清龍

▲20名熊貓外送員與陳清龍一起掃街宣傳。（圖／陳清龍服務處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市議員陳清龍重視外送員權益，多次提案、催生外送平台業者管理自治條例。選舉將近，24日下午20名熊貓外送員騎乘電動機車，與陳清龍一起掃街宣傳，台中市外送平台服務產業公會理事長陳建明表示，這些外送員為感謝陳清龍，一聽到他要爭取連任市議員，便主動到場力挺。

今日下午2時許，陳清龍豐原服務處門口，聚集了多名熊貓外送員，外送員們清一色電動機車、粉紅色熊貓安全帽及外送箱，引起許多路人好奇詢問，他們都是來力挺陳清龍競選連任，幫忙車隊掃街宣傳造勢。

陳清龍表示，近年來外送業務日益蓬勃，但外送員的待遇、工時、職安等法規保障卻跟不上腳步，不斷接到外送人員陳情後，在2議會提案、質詢，市府邀集相關單位、學者、外送平台業者、外送人員，召開公聽會後，制訂台中市外送平台業者管理自治條例後，於今年9月公佈實施。

熊貓外陳姓送員表示，陳清龍議員不止重視外送員權益，還是提倡綠能環保議員，知道他參加競選市議員爭取連任，特別找來20名使用電動機車的環保外送員，幫忙掃街、宣傳力挺，他說：「外送員不論風雨都提供服務，但因法規不足，是高風險低保障行業，謝謝陳清龍議員幫忙，讓我們工作更有保障。」

▲▼熊貓外送員用行動力挺陳清龍。（圖／陳清龍服務處提供）

陳清龍說，台中市目前約有2萬7500名工作者從事外送平台作業，自制條例蓋職業安全、交通安全及食品安全等，還規定外送平台業者，應為外送員投保一定額度保險並負擔相關費用後，才能由外送員提供外送服務，保險內容則包括意外傷害致失能或死亡，另外還規定，颱風天宣布停止上班應停止外送服務，外送員資料及消費者電磁紀錄也需保存等等，可讓外送員權益更有保障。



