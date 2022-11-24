民進黨選不好2024總統提早開打　謝金河：對台灣經濟未必有利

▲蔡英文、林錫耀出席民進黨「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

九合一地方選舉進入最後倒數，至於選舉對台灣經濟表現的影響，財信傳媒董事長謝金河23日受訪時認為，如果民進黨選不好，總統蔡英文會提前跛腳，2024年的總統大選就會提早開打，這對於經濟未必有利。

根據媒體報導，台積電最近在桃園龍潭投資1奈米廠，重量級半導體外商艾司摩爾也加碼在台投資，股神巴菲特也砸下1280億元買下台積電ADR；而台積電創辦人張忠謀更在總統府記者會上，對於國際「去台化」的說法表示，「嫉妒台灣的人非常，羨慕的人非常多」。

謝金河23日接受媒體訪問時表示，巴菲特的投資提升了台灣的價值，台灣的西部半導體廊帶，以及美國矽谷有異曲同工之妙；他認為，未來台灣還將有更多產業崛起，他已經發出邀請，請巴菲特來台灣參訪。

在此同時，台積電在美國亞利桑那州新廠，將會於12月6日舉行上機典禮，謝金河表示，美國廠只是生產特殊規格的晶片，大量生產代工還是以台灣為主，台灣的工程師在薪水還是性價比方面，都還是比美國要優越，他強調，沒有人可以取代台灣。

台積電目前在竹科、中科與南科都有產業鏈，謝金河指出，世界上沒有一家公司可以取代，而艾司摩爾最大客戶就是台積電，而美光也把生產鏈從美國移到台灣，重點是高階製程都在台灣，產生聚落效應。

對於年底的九合一選戰，謝金河表示，國民黨的地方服務比較貼近選民，這次民進黨在許多選區都面臨挑戰，如果民進黨選不好，蔡英文提前跛腳，2024年的總統大選就會提早開打，他認為這對於台灣經濟未必有利。

因此，在產業界也喊話希望「政局穩定」，台經院院長張建一接受媒體訪問時說，這任總統任期到2024年，所以基本上政策大方向不會改變，世界民主大國都在看，如果結果有利（指執政黨），當然方向是持續性的；而台灣螺絲公會理事長蔡圖晉也關心「政局穩定」，認為這樣經濟才能穩定，他更直言，中央和地方要同個政黨，政府才會更有效率。