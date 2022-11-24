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男友壞壞狂吸！妹子尬見「害羞1印記」快瘋掉　內行曝消除法

▲▼正妹、妹子、美女、害羞、性感、床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO與男友激情種草莓，求救消除方法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少男女會「種草莓」增加親密感！一名妹子崩潰直呼，男友在她脖子種草莓，「被種了一個50元硬幣（大小）」，怎料吻得太深太明顯，讓她不敢去上課，因此求問該如何快速消除？事實上，過去有醫師提醒，要避開「頸前三角區」，若不當施力容易造成血管受傷，甚至恐導致血管剝離等急性心血管風險。

一名女網友在Dcard表示，最近與男友壞壞時，脖子被種了一顆大草莓，約50元硬幣之大，由於愛的印記太明顯，讓她崩潰求問「還要上課...快瘋掉，求草莓消除的方法？」

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文章曝光後，一票網友笑酸「這年代還有人在種」、「刻意種很明顯、宣示主權那種，真的有點太屁了」、「叫他再種大一點，順便背上也多吸幾個，別人問就說去拔罐」、「口腔期未滿足嗎」。

過來人則熱心分享消除法，「貼酸痛貼布消很快，要是有人問，就說落枕就好了」、「熱敷最有用哦，by曾經被種了半圈的人」、「可以說異位性皮膚炎，我就是這樣被朋友誤會」、「洗澡的時候沖熱水，然後一直揉，就會消很多了，屢試不爽」。其中也有人提醒，「脖子上有大動脈很危險，建議不要種在脖子上，而且感覺照片看起來很偏大動脈那邊，要小心」。

事實上，國外過去真的有因為「種草莓」而致命的案例。2016年，墨西哥一名17歲少年胡利歐（Julio Macias Gonzalez）與女友共度春宵時，激情之餘女友在他頸上種了「愛的草莓」，結果造成血管凝血，血塊流到腦部導致他中風身亡。2011年時，紐西蘭也曾有一名女子因為頸部右側遭種草莓，導致中風癱瘓。

隨著聖誕節與跨年腳步接近，許多情侶會甜蜜出遊過夜，但激情同時，急診科醫師翁梓華曾提醒，頸部左右各有一條頸動脈，包括總頸動脈、椎動脈，總頸動脈向上再分流成內頸動脈、外頸動脈2條，形成「頸前三角區」，因為頸動脈為頭部供氧的主要血管，對於年紀稍長者要注意施力，若不當施力造成血管受傷，甚至可能會導致血管剝離等急性心血管風險，所以這三角區位置要盡量避開。

至於該如何有效消除草莓痕跡，翁梓華建議，當草莓浮現時，就要趕快冰敷，一次不要超過20分鐘，休息一陣子後再繼續；先減少發炎反應也避免瘀血擴大，隔天再使用溫熱毛巾熱敷，促進血液循環將瘀青代謝，可以讓吻痕消失比較快。

▼種草莓記得避開危險的三角區域。（圖／翁梓華授權提供）

▲種草莓記得避開危險的三角區域。（圖／翁梓華授權提供）

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