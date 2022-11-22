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男友動10下就繳械！她拿錶計時驚「愛愛只有5分鐘」：哪裡有問題？

喬蛋,睪丸,蛋蛋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO覺得男友「太快了」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間不只個性需要磨合，性生活互相配合也很重要。一名女網友表示，和男友剛交往時，對方在床上的表現勉強還可以接受，但近來狀況越來越嚴重，甚至有一次才動10下就繳械了，讓她覺得有點無奈，可是不敢直接和男友抱怨，擔心對方會自卑，因此只好PO文求助。

原PO在「Dcard」發文表示，男友的第一次是給她，因此2人起初恩愛時都不太順利，經過一段時間才比較熟練，但都在10分鐘內結束。而交往前半年時間，男友只有幾次比較持久，有撐到20分鐘，可是如果想要第2次就沒辦法了，讓她有點頭痛，男友則解釋，可能是自己比較敏感才無法撐太久。

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但最近男友的狀況越來越嚴重，有時剛準備激情就繳械了，「事後說可能是因為他下午有打手槍才會這樣」。不僅如此，隔幾個禮拜再次愛愛，原PO拿出手錶計時，發現整個過程只有5分鐘，對方也不知道是怎麼回事。她表示，自己沒有特別要求男友，因為擔心對方自卑，只會多加鼓勵，2人感情也沒有問題，但真的不知道為何男友總是早洩。

▲▼下體、生殖器、GG、打手槍、蛋蛋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO抱怨男友的早洩狀況。（示意圖／記者陳俊宏攝）

不少網友看到後留言表示，「其實以正常角度來說，10-20分鐘算正常範圍，當然有些持續一小時、兩小時的也有，但年輕男生一次就休息的偏少」、「覺得可能要看醫生吧，雖然有分生理跟心理，但醫學早洩好像十分鐘」、「我跟妳說，他應該是沒在運動，有運動體力會改善，床上時間也能更久」、「姿勢也有差吧，多嘗試幾種試試看」。

事實上，針對男生早洩的狀況，振興醫院泌尿科醫師蔡昇翰曾在粉專《大鵰職人的日常》引述文獻表示，7至13分鐘是讓多數人滿意的狀態，至於1至2分鐘或更短時間就繳械，就是令人沮喪的快槍俠。2014年國際性醫學會提出早洩定義應包含「3大要素」，分別為陰道內射精延遲時間（IELT）較短、無法控制或不能延遲射精、造成個人或伴侶不適及人際關係障礙。

蔡昇翰也說，若想要治療早洩，主要會透過諮商教育與行為治療、治療同時發生的勃起功能障礙、口服藥物與局部藥物。但因為造成早洩的原因複雜，又有各種型態，因此藥物並非唯一解決之道，不過他提醒，若真的在行房上遇到「困難」，還是應該及早治療。

▼如果行房有問題，應該及早治療。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

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關鍵字：

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