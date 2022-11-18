男友幫戴安全帽！她下秒尖叫「怒踹下體」　過來人有感：痛到爆

▲貼心男友幫忙戴安全帽，沒想到讓女友痛得尖叫，甚至還出腳踹他下體。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

這種疼痛簡直無法想像！一名女子日前在路上看見情侶檔甜蜜牽手，男方幫女生戴安全帽，沒想到下秒女方崩潰慘叫，並伸腳踹了男友的下體，恐怖的畫面讓她看傻眼，「我瞪大眼睛。男生瞪大眼睛。女生氣到眼睛也很大。」

這名女子在Dcard分享，她17日準備開車時，看到一對情侶甜蜜牽手，準備騎機車離開，當時女方正在滑手機，於是貼心的男友拿出安全帽，想替女友戴上。

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沒想到，準備開車離場時，女子突然聽到大聲尖叫，轉頭才發現，男生一臉不知道發生什麼事情、拿著安全帽蓋在女友頭上，女生則一臉痛苦地樣子，看起來想摀住耳朵，「然後我就看到，一個超大耳環從安全帽掉出來。」

女子心裡想著，可能是男生沒有注意，將安全帽蓋到女友頭上時，不小心把耳環扯了下來，女友也開口痛罵「你是白癡嗎！！耳朵好痛」。

▼原來，貼心的男友幫戴安全帽時沒注意，結果把女友的耳環扯了下來。（示意圖／記者陳俊宏攝）



耳環被扯掉後，耳朵不斷流血，女友也氣得伸出腳，直接踹向男友的下體，男友也痛得跪在地上。目睹這種畫面，讓女子感到無比震撼，「我瞪大眼睛。男生瞪大眼睛。女生氣到眼睛也很大。」

震撼的經歷在網路上曝光，引起不少共鳴，不少人留言直喊，「不管是扯到耳環還是踢下面，看玩都抽痛一下是對的嗎」、「乾好痛，男生女生都痛」、「感覺他們第一站會先去醫院」、「耳垂撕裂要縫，等傷口好了耳洞不見要重打。依想到我每個耳洞剛打完，經歷發炎消腫、又發炎又消腫，然後還要拔針、消毒、擦藥再穿回去，真的（笑不出來），幫女生QQ。希望那男生沒事。」

此外，也有內行的男網友提供教學，無論要幫女友戴、拔安全帽，都要先用雙手將帽子撐開，否則容易發生悲劇，「幸好我女友是用耳夾式耳環，但是也超怕掉到地上。不見的話我也要跪地了。」

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