恐怖情人衣帶勒頸吊掛陽台！棄置沙發等死逕自買檳榔逃逸

▲嘉義恐怖情人，竟拿腰帶勒住女友頸部，吊掛陽台。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義市魏姓廚師，不滿前女友小葉（化名）疑似不忠，2人在2019年2月凌晨發生爭執，小葉打算逃跑，魏男竟將小葉的衣帶勒住她的頸部，猛力將她拉回，吊掛在陽台上，等小葉昏迷後，才解下並放在沙發上，逕自買檳榔後離開。還好小葉的弟弟剛好前來，將姐姐送醫撿回一命。最高法院審理後，22日將魏男判刑5年2月定讞。

判決指出，小葉因睡眠問題，平日就有服用安眠藥的習慣。案發於2019年2月間，當時魏男因懷疑小葉不忠，2人發生爭吵，小葉因安眠藥藥效發作，再加上不敵魏男的力量，遭壓制在地，被魏男狂打頭、臉，魏男還取下小葉外套上腰帶，繫在陽台鋁窗上。這時小葉擔心繼續被打，爬起身趕緊衝出門。

魏男趕上去，伸手拉住小葉將她拖回屋內，並將剛才的衣帶勒住小葉的頸部，將她吊掛在陽台上，小葉無力攻擊並逐漸陷入昏迷後，魏男才將她抱下，並放置在客廳沙發上。小葉因此受有受有意識不清、嘴唇撕裂傷、脖子掐挫傷、雙足背瘀青、右側大拇指挫傷等傷害。魏男不理會，逕自換上長褲，並外出購買檳榔後，在上午近八點左右離開，放任沙發上的小葉等死。一直到中午1點半，小葉的弟弟因為送水果來給姊姊，一開門赫然發現姊姊趴在客廳沙發上，雙膝跪在地上，趕緊報警將姊姊送醫，幸運撿回一命。檢警偵辦後，依照「殺人未遂罪」對魏男提起公訴。

一審將魏男判處有期徒刑5年10月，案經上訴，台南高分院二審審理期間，魏男與小葉與50萬元達成和解，二審因此將魏男改判有期徒刑5年2月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。