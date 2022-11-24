鼓勵女學生主修理工科技　台科大奪世界科大聯盟學生競賽首獎

▲台科大三位跨系所學生組成團隊「EquaLearn」，榮獲「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎，成員包括約旦籍電機系優豪鴻（圖右）、應外系王欣陽（中）及印尼籍數位所達馬萬（左）。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台科大三位跨國籍、跨系所學生組成團隊「EquaLearn」，探討理工科技由男性主導現狀，並且規劃策略作法，利用平台依照學生不同學習興趣進行配對媒合，鼓勵國高中女同學安心自在主修理工科技，在各國22組參賽團隊中脫穎而出，榮獲「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎，昨（23日）前往泰國素羅娜麗科技大學參加年會領獎，並在大會發表作品與分享心得。

台科大指出，學生團隊「EquaLearn」成員包括約旦籍電機系優豪鴻、應外系王欣陽及印尼籍數位所達馬萬。團隊結合數位創意與性別平等，提出線上導師配對平台，幫助國高中女學生與主修理工科系（STEM）的女大學生配對，激勵有興趣、有天賦的女性安心自在學習科學與工程領域，在各國22組參賽團隊中拿下首獎。

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台科大表示，主辦單位還提供機票與住宿補助，讓三位得獎學生飛到泰國參加年會，而與會來自歐洲與東南亞各大學校長，都讚賞台科大這個代表多元族群與進步價值的學生團隊，值得持續推廣到聯盟各所大學。

▲台科大三位跨系所學生組成團隊「EquaLearn」，榮獲「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎。（圖／台科大提供）

由三位學生建立的平台，可依照學生不同學習興趣進行配對媒合，台科大指出，女大學生除分享在大學就讀經驗，也可作為女高中生們導師，幫助缺乏安全感和學習科學自信女生，能事先進行探索，並追求科學領域學習和了解職涯發展，而該平台也連結一些企業，提供多元職涯發展機會。

團隊成員之一、應外系王欣陽說，刻版印象的性別偏見常見在不同國家，藉由參賽及影片製作，讓自己有所成長，原本認為台灣女生學習環境、動機和成就都很好，但在實際訪問過程中，發現理工科系女生在學習上遭遇許多挫折，就讀工程與電資科系的女生同儕可能遇到比自己更多挑戰，而這次親自到泰國領獎與發表，不僅接觸多元文化及理解其他國家女學生學習難處，更重要的是體現與推廣數位創意。