又是「綠能，你不能」？！網傳環保局長帶頭違法動員挺蔡適應

▲賴煥紘還比出堅定手勢，高喊「點亮基隆．手護光榮」（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

謝國樑競選辦公室指出，基隆市政府今日遭基層公務人員踢爆，環保局長利用職務之便，在群組中動員環保局同仁報名參加民進黨市長候選人蔡適應的造勢活動，還要求主管要「統計人數」，此舉讓收到訊息的員工非常困擾，敢怒不敢言！

▲網傳基隆市環保局長指示「統計人數」LINE畫面。

基隆市環保局內部群組中，這兩日流傳1段影片，影片結尾，賴煥紘還比出堅定手勢，高喊「點亮基隆．手護光榮」，並且在內部的LINE公務群組也有主管po出訊息，「轉達局長之意，請住在基隆的同仁，當天下班也能來參加，我在孝二路（B）與大家一起護基隆！」，並表示「如要去加1，區隊長要人數」。對此，謝國樑競選辦公室說：「明目張膽的替蔡適應進行「行政動員」，讓許多基層同仁收到訊息紛紛炸鍋！」

謝國樑競選辦公室表示，日前林右昌與蔡適應兩人才大張旗鼓的批評對手謝國樑，藉由二信集團進行拜票與動員活動，當初高舉「行政中立」的大旗民進黨，如今卻任由基隆的市府局處長進行這種違反行政中立行為，被公務員狂酸這就是典型的「綠能，你不能」。

根據《公務人員行政中立法》第9條的規定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，主持集會、發起遊行或領導連署活動。謝國樑競選辦公室認為，市長林右昌23日帶著包括環保局等7位政務官召開記者會宣佈要集體請假3天，全力投入「蔡適應輔選」行動，完全就是帶頭違法！「市政難道要因為這些請假的市長、請假的局處長就空轉嗎？現在不少市民都在戲稱現在的基隆就是一個『無政府』的狀態！」

