　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又是「綠能，你不能」？！網傳環保局長帶頭違法動員挺蔡適應

▲▼ 又是「綠能，你不能」？！網傳環保局長帶頭違法動員挺蔡適應 。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲賴煥紘還比出堅定手勢，高喊「點亮基隆．手護光榮」（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

謝國樑競選辦公室指出，基隆市政府今日遭基層公務人員踢爆，環保局長利用職務之便，在群組中動員環保局同仁報名參加民進黨市長候選人蔡適應的造勢活動，還要求主管要「統計人數」，此舉讓收到訊息的員工非常困擾，敢怒不敢言！

▲▼ 又是「綠能，你不能」？！網傳環保局長帶頭違法動員挺蔡適應 。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲網傳基隆市環保局長指示「統計人數」LINE畫面。

基隆市環保局內部群組中，這兩日流傳1段影片，影片結尾，賴煥紘還比出堅定手勢，高喊「點亮基隆．手護光榮」，並且在內部的LINE公務群組也有主管po出訊息，「轉達局長之意，請住在基隆的同仁，當天下班也能來參加，我在孝二路（B）與大家一起護基隆！」，並表示「如要去加1，區隊長要人數」。對此，謝國樑競選辦公室說：「明目張膽的替蔡適應進行「行政動員」，讓許多基層同仁收到訊息紛紛炸鍋！」

謝國樑競選辦公室表示，日前林右昌與蔡適應兩人才大張旗鼓的批評對手謝國樑，藉由二信集團進行拜票與動員活動，當初高舉「行政中立」的大旗民進黨，如今卻任由基隆的市府局處長進行這種違反行政中立行為，被公務員狂酸這就是典型的「綠能，你不能」。

根據《公務人員行政中立法》第9條的規定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，主持集會、發起遊行或領導連署活動。謝國樑競選辦公室認為，市長林右昌23日帶著包括環保局等7位政務官召開記者會宣佈要集體請假3天，全力投入「蔡適應輔選」行動，完全就是帶頭違法！「市政難道要因為這些請假的市長、請假的局處長就空轉嗎？現在不少市民都在戲稱現在的基隆就是一個『無政府』的狀態！」
 

ET快訊
賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相
快訊／遭汪小菲、張蘭砲轟！具俊曄發聲了
快訊／南韓上半場0比0烏拉圭　黃義助「必進球」踢飛超懊惱
許老三反常安靜　小S靠近才知「事情大條」爆哭
舌苔看健康！中醫師解密：「1顏色」代表便祕
做私密手術挨轟沒形象　網紅不忍火大反嗆
2022九合一大選，市民抽考！政見選前測，台北市長篇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張麗善徒步拜票營造「歡樂感」　號召鄉親團結挺善良

又是「綠能，你不能」？！網傳環保局長帶頭違法動員挺蔡適應

「高虹安手握反綠大旗！」　他曝竹市勝敗2關鍵：別忽視這族群力量

未署名黑函攻擊鄭市長團隊　鄭運鵬總部譴責不法並已報警偵辦

選戰牽動股票行情、產業發展　證券董座：怕中央、地方意見分歧

海軍運補艇進水沉沒　邱國正火速回報蔡英文：確保11官兵平安返港

快訊／海軍運補艇於料羅灣沈沒　原因曝光

3女神罕見同框！嘉義超兇候選人合體雞排妹　竟捕獲野生市長黃敏惠

快訊／海軍運補艇艙間進水沉沒！　艇上5名官兵平安返港

乳房植入物業者　在台成立亞洲首座臨床教育訓練中心

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

張麗善徒步拜票營造「歡樂感」　號召鄉親團結挺善良

又是「綠能，你不能」？！網傳環保局長帶頭違法動員挺蔡適應

「高虹安手握反綠大旗！」　他曝竹市勝敗2關鍵：別忽視這族群力量

未署名黑函攻擊鄭市長團隊　鄭運鵬總部譴責不法並已報警偵辦

選戰牽動股票行情、產業發展　證券董座：怕中央、地方意見分歧

海軍運補艇進水沉沒　邱國正火速回報蔡英文：確保11官兵平安返港

快訊／海軍運補艇於料羅灣沈沒　原因曝光

3女神罕見同框！嘉義超兇候選人合體雞排妹　竟捕獲野生市長黃敏惠

快訊／海軍運補艇艙間進水沉沒！　艇上5名官兵平安返港

乳房植入物業者　在台成立亞洲首座臨床教育訓練中心

曾被說是假離婚　金曲歌后幸福再婚...前夫真實反應曝光

網太入戲頻留言罵「丟臉」勸不聽！　茵芙公開點名：不該稱擔這些

張麗善徒步拜票營造「歡樂感」　號召鄉親團結挺善良

《英雄聯盟》BYG官宣8人離隊　小亮、Wako、Minji多名選手結束合約

買高鐵對號座遭一家人佔位！厚臉皮母一句話情勒　讓她理智線全斷

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！　被陸網友控「偷刪證據」反擊了

忍住不射傷身？她示警「精液往1器官衝」：會變鬆

又是「綠能，你不能」？！網傳環保局長帶頭違法動員挺蔡適應

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相：別節外生枝

單親外配媽月薪24K「一半付房貸」！女大生淚嘆：怎麼養活我的

老司機駕「15年小黃」連甩3尾　全場驚艷：是台版終極殺陣啊

政治熱門新聞

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

嘉義爆乳候選人田慎節「2原因」被讚有料

許淑華「服務在地20年」盼南投鄉親踴躍投票

快訊／海軍運補艇料羅灣沈沒　原因曝

挺進深藍票倉！陳時中大安文山掃街　選民兩樣情

林佳龍舉「健康幼稚園」比恩恩案　鄉民傻眼

桃園人怨交通塞爆　蔡英文晚上輔選一早就封路　

快訊／海軍運補艇艙間進水沉沒！　艇上5名官兵平安返港

高虹安談話音檔曝光！　對性平受害助理稱：辦公室主任有教化可能

3女神罕見同框　超兇候選人合體雞排妹

柯文哲1原因深夜自曝：我非常焦慮

重提30年前幼稚園火燒車挨轟　林佳龍臉書談「良心」

蕭彤雯主持「2022九合一選舉開票特別報導」

又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法務支援

更多熱門

相關新聞

王宣貿拜託選民集中選票力挺

王宣貿拜託選民集中選票力挺

選戰只剩最後１天，民進黨台南大新營地區唯一提名的新人王宣貿，24日晚上率領200多位支持走上街頭，王宣貿以溫馨訴求「搶救新人」，全力拜託選民，在只剩不到１天的時間，能集中選票，全力支持他這位新人。

黑函攻擊　鄭運鵬總部譴責不法並已報警偵辦

黑函攻擊　鄭運鵬總部譴責不法並已報警偵辦

台南青年軍走上街頭搶救蔡宗豪

台南青年軍走上街頭搶救蔡宗豪

3女神罕見同框　超兇候選人合體雞排妹

3女神罕見同框　超兇候選人合體雞排妹

苗栗選前最後衝刺　白天車掃拚場　晚間晚會催票

苗栗選前最後衝刺　白天車掃拚場　晚間晚會催票

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市長基隆市謝國樑蔡適應

讀者迴響

熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

王菲爆情變謝霆鋒！　被拍到「摀嘴痛哭走出大樓」

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面