女子醉臥路旁遭襲胸摸大腿驚醒　色男強脫短褲欲性侵下場出爐

▲林姓男子去年8月間在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，竟起淫念襲胸摸大腿，還欲脫下短褲硬上，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年8月間凌晨在桃園市桃園區路上發現女子醉倒路旁騎樓，竟起色心趁其昏睡之際，動手撫摸胸部與大腿處，女子驚醒勉強坐起揮手反抗，林男竟將女子推倒，雙手強行欲脫去女子短褲企圖硬上，女子不斷掙扎反抗林男才罷手；桃園地院審理時，林男坦承犯行賠償，女子也同意和解，法官審結依強制性交未遂罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

檢警調查，年約30歲的林姓男子於去年8月24日凌晨2時許，在桃園市桃園區某路段騎樓，見女子醉臥地上昏睡且四下無人，竟動手撫摸女子胸部與大腿等處，女子昏睡之際感覺被人撫摸驚醒坐起，發現陌生的林男對她伸出鹹豬手，立即伸手抵抗。

未料，林男不顧女子意願，無視女子揮動手腳、扭動身體方式抵抗，竟將女子推倒在地，以雙手強行拉開女子雙腳，動手拉扯其短褲，試圖脫下短褲欲性侵，但因女子不斷掙扎並再度坐起反抗尖叫，林男才罷手未得逞，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，林男坦承犯行不諱，被害女子於警詢、偵查中證述情節大致相符，檢警並提供現場照片、性侵害案件證據、犯罪事件通報表與醫院診斷證明書、現場監視器影像等佐證，足認林男犯罪事實與自白相符，本案事證明確，被告林男犯行已堪認定。

法官查出，林男趁女子酒醉昏睡之際撫摸胸部、大腿等處，女子驚醒後已明確對被告表達反對之意，但林男為強制性交之犯意，違反女子意願欲性侵終未得逞；被告與女子素不相識，竟僅為逞一己私慾，利用女子酒醉倒於路旁不知抗拒之際對其為猥褻行為，違反其意願欲強制性交犯行，對女子造成身心永難抹滅之創傷。

法官審酌，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，考量犯後坦承犯行，並已與女子達成調解，堪認被告已竭力修復因犯罪而生之損害，雖因一時失慮犯下本案，當知有所警惕，信無再犯之虞，且已與被害女子達成調解，認被告所宣告之刑暫不執行為適當，依犯強制性交未遂罪處有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應依調解內容向被害女子支付損害賠償，本案還可上訴。

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