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社會 社會焦點 保障人權

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲粉領族獨自買醉斷片，遭陌生男子撿屍性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1位年輕粉領族前年到酒吧喝到斷片，凌晨獨坐店外發呆，遭路過的藍姓男子「撿屍」性侵，事後藍男竟利用女方恍神自報的住址，埋伏偷襲深夜下班的女方拉進暗巷強吻摸胸，女方原先遭性侵的模糊片段因而瞬間真實清晰，一併提告，藍男被通緝到案，竟辯稱以為女方反抗是在「開玩笑」，台北地院依乘機性交罪、強制猥褻等3罪合併判藍男4年4月徒刑，可上訴。

本案受害女子是在前年（2020年）12月，深夜下班獨自到住家附近的酒吧買醉解悶，凌晨呆坐店外，素不相識的藍男路過搭訕，見女方已經醉得意識不清，假裝好意護送回家，女方恍神自報住址，結果引狼入室，在自己家裡慘遭藍男撿屍性侵得逞。

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲受害女子又遭同匹淫狼埋伏猥褻，才使先前被性侵的模糊記憶恢復清晰。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

女方醒來察覺失身、趕緊就醫，但是對「那個人」的身影卻是模模糊糊、似有若無，她不敢肯定，因此沒報警。沒想到藍男食髓知味，事隔1個多月，去年（2021年）1月間，藍男守在女方下班回家必經的超商外，一路尾隨到偏僻無人處，藍男撲上去將女方壓靠舊衣回收箱一陣強吻，還亂摸女方全身。

受害人奮力推開藍男逃跑，但藍男的面貌與身影，讓她前次遭性侵的模糊片段瞬間清晰起來，原來真的有「那個人」、就是藍男，她提心吊膽、惶惶終日，不料更驚悚的是，過幾天竟在住處外又看到藍男、被藍男拉進暗巷親嘴摳摸，藍男還對她說些猥瑣不堪的話，女方脫身一併報警提告。

藍男被通緝到案，辯稱女方酒後和他聊得投機，自然而然上床，沒有半分強迫，至於2度埋伏猥褻女方舉動，藍男竟宣稱只是兩情相悅的調情，雖然女方過程中有反抗模樣，他以為只是在「開玩笑」。法官認為藍男辯詞與街道監視畫面等證據相左，不採信他的說詞，依乘機性交罪判刑3年6月，2次強制猥褻犯行各判刑9月，合併應執行4年4月徒刑，可上訴。

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