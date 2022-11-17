一臉情色又硬不起來！韓國男撿屍「2指闖紅燈」　微晶瓷救了美眉

▲北市1位美眉樂於結識友善的韓籍友人，酒後卻遭韓籍噁男撿屍性侵。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1位女子2018年和一群韓國籍新朋友聚餐喝酒，爛醉遭其中1名崔姓噁男「撿屍」帶往旅館非禮，正值生理期的女方被崔男弄痛驚醒，奮力抵抗崔男抓她頭要口交時，因注射微晶瓷的鼻梁撞到崔男下巴，痛得大叫，酒後不舉的崔男嚇得龜縮，但他已用手指性侵得逞，台北地院依強制性交罪判他4年徒刑，刑滿驅逐出境，可上訴。

本案受害女子自稱喜歡結交異國友人，2018年12月17日經1位熟識的韓籍女性友人牽線，當晚7點和另3名初次見面的韓籍男子聚餐，她能用韓語交談，認為3男很和善、互加LINE好友，卻被對方很有技巧地灌酒，光是吃豬腳大餐，女方就不知不覺喝了約10杯各200cc的燒酒摻啤酒。

▲受害美眉遭初識韓籍友人技巧性灌酒醉趴。（圖／翻攝自pakutaso.com）

眾人接著於當晚10點多，到居酒屋續攤喝酒，受害人又加碼喝下10多杯混酒，隔天（18日）凌晨拚盡最後一絲清醒搭計程車回家，崔男自告奮勇護花，卻把女方「撿屍」帶到1家旅館開房非禮，清晨4點多，女方感覺下體一陣劇痛，驚醒赫見自己衣衫不整，崔男壓在她身上，正用軟趴趴的命根子磨蹭她私處。

女方立馬夾緊雙腿、喝斥崔男「你在幹什麼」，只見崔男一臉淫笑，用韓語挑逗「妳很漂亮，來嘛！來做看看嘛！」女方覺得崔男長相猥瑣、看了就噁，哪肯讓越雷池，但死命掙扎時，遭崔男強拉頭髮壓制，不但長髮被攪得打結分不開，崔男更不斷出力，要將女方頭部靠向自己命根子口交。

▲受害美眉鼻梁先前注射微晶瓷，禁不起碰撞，但反抗噁男侵犯時撞傷，反而嚇退對方 。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

女方猛然抬頭想避開，不料鼻梁撞到崔男下巴，痛得流淚大叫，因為她的鼻梁先前注射微晶瓷、禁不起撞，沒想到這樣反而救了她。崔男已因喝醉而不舉，見到女方撞傷鼻子慘樣，更嚇得頓時熄火龜縮，加上2人宿醉筋疲力竭，倒頭各睡各的，接近中午才退房一起離開。

崔男事後挨告一度被通緝，去年（2021年）到案，就以女方沒向旅館人員求救也沒趁機逃走為由，狡辯跟女方兩情相悅，他臨場無法勃起，所以用手指代替，不但沒違反女方意願，女方還跟他借1500元。

女方怒批崔男胡謅，強調「我不是隨便的女生」，她氣到不止1次說崔男禿頭粗眉、長相噁心、一臉情色又硬不起來等語，並指事發時是生理期第2天、經血很多，崔男竟一次用2根手指侵犯她，又亂摳亂搓，「我連尿道都被他摳到流血」，若是浪漫一夜情，她怎會被粗魯弄傷。

女方自稱因怕遭不測而不敢逃走或呼救，且崔男挑的旅館很爛，附近很多流鶯，旅館人員可能會因誤解而不幫她，她還批崔男在室內狂抽菸，她全身都是臭味，脫困急著洗乾淨，但胸罩內層仍驗出崔男口水，讓她覺得自己很髒、令家族蒙羞，她甚至想跳樓輕生，當時她隨身包包和手機都不見，才跟崔男借錢搭車。

法官指驗傷採證確實驗出崔男對女方吮胸證據，但旅館監視畫面顯示女方當時醉到無法自己行走，應無意識同意跟崔男親熱，女方對於清醒後力阻崔男侵犯的過程，歷次描述大致相同，較崔男的辯詞可信，據此依強制性交罪判崔男4年徒刑，並以崔男犯行不宜繼續居留我國境內為由，一併宣告目前無業的崔男於刑滿或赦免後，驅逐出境，可上訴。

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