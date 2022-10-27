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社會 社會焦點 保障人權

醉後Call男友：不想被帶走　她躺旅館遭撿屍偷拍...警追定位救人

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子酒醉後被人撿屍，意識模糊間打電話向男友求救。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北謝姓男子日前到餐酒館吃飯，看到1名陌生女子酒醉無法行走，偷偷把她帶到店外搭計程車，被害女子在意識模糊下，打LINE給男友說：「不想被人帶走」，男友趕緊報案，警方獲報追查被害人手機定位，找到被害人衣衫不整躺在旅館房間，一旁謝男的手機內，則還有偷拍的性愛影片，台北地檢署調查後依妨害秘密、趁機性交罪起訴謝男。

謝男是在7月15日晚上10點左右，到餐酒館與朋友聚會，喝到隔天凌晨2點多，發現首次見面的被害人，雖然想離開，但是已經醉到無法自行行走，先是假好心陪著被害人下樓到路邊，然後趁沒人注意時，把被害人抬到計程車上，直接前往旅館開房間。

被害人在上計程車錢，已經感覺到身邊有陌生人，意識模糊之下，成功撥通LINE電話給男友，希望男友來幫忙帶她回家，但之後電話掛斷，男友聯絡不上被害人，趕緊報警處理。

警方獲報後不敢大意，根據被害人手機定位，在早上8點半左右，找到被害人所在的旅館，進入房內發現謝男與正在熟睡的被害人，檢視謝男手機，還有他與被害人發生性關係時的影片，被害人清醒後提告，檢察官根據沿路監視畫面，認定謝男趁被害人酒醉無力反抗時性侵並偷拍，依法提起公訴。

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