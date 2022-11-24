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屏榮高中違法管理學生服儀遭懲處　教長說重話：再犯就減招

▲▼教育部長潘文忠（右）與國教署長彭富源。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠（右）表示，屏榮高中若再犯將採取減招。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

屏東私立屏榮高中因長年不當管教學生服裝儀容，教育部上周宣布扣減該校獎勵款一百萬元，立委黃國書今（24日）在立法院質詢時，提及類似違規學校相當多，111年時違規的國、高中分別為145、174校，教育部長潘文忠則強調，屏榮高中若再違規，將採取減招，而其他學校若一再勸導不聽，除了扣減補助款，公立學校將直接進入教育人員的相關獎懲規定。

私校對學生服裝儀容管教嚴格甚至違法事件頻傳，監察院在9月曾公布服儀違法並遭到申訴的學校，除了屏榮高中曾遭學生申訴3次，最多的為高雄中山工商被申訴8次，另外高雄高英工商、台南南光高中、嘉義協同中學、雲林揚子中學、新竹光復高中五校等，也遭申訴過4次。

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教育部也因為接獲學生陳情，指屏榮高中長年不當管教學生服裝儀容，包括用尺量頭髮長度、帽T帽子不能外露，甚至生活競賽拿低分，還公開頒發黑旗，國教署提報到私校諮詢會討論，教育部也根據私校諮詢會建議，在上周通過扣減屏榮高中獎補助100萬，成為全台第一所違法管理學生服儀而被懲處的學校。

立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠進行專案報告，立委黃國書在質詢時表示，除了屏榮高中，還有很多學校也違反類似規定，但目前教育部似乎沒有裁罰的相關標準與依據，處罰屏榮高中是採取私校法，在109年統計時，說有99%都符合規定，但教育團體卻說，8成學校不甩教育部的服儀規定。

▲▼教育部長潘文忠（右）與國教署長彭富源。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委黃國書指出，類似屏榮高中違規的學校數偏多。（圖／記者許敏溶攝）

黃國書指出，根據國教署的統計資料，類似屏榮高中違反教育部服儀規定的學校數統計，呈現逐年倍增，在109年時，國中、高中各有24、67校，在110年時來到57、147校，到111年時為145、174校，若以111年資料，國中不符合服儀規定比例達19.7%，高中則是33.8%，比例相當高，希望教育部訂立明確的處罰標準。

潘文忠說明，有關學校的服儀規定，是一個透過學校公開程序，包括師生與家長都參與完成的規範，學校作為教育者，卻不依照統一規範執行，這是違反教育，態度上非常不認同。

潘文忠也強調，屏榮高中若繼續違規，將會採取減招措施，而教育部不是對於學校第一次違規就就罰，而是會先提醒改善，不改善再處罰，所以他也要慎重說明，後續學校若一再勸導不聽，除了扣減補助款，公校直接進入教育人員的相關獎懲規定。

國教署長彭富源在面對立委范雲質詢時也表示，已經在18日發文給屏榮高中，核減補助款100萬元，並提醒學校改善，後續若沒有改善，將根據私校法第55條，用減招方式處理，兩周內將不定期去檢視學校狀況，最慢12月中旬以前會知道檢視的狀況，也將在一個月內研議，是否要修正《國民教育法》、《高級中等教育法》，不得違反中央統一規範底限應設有罰則，以及落實查核機制。
 

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