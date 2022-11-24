跨國詐騙已救援388人、犯嫌27人　國安局：持續追查人蛇集團

▲國安局長陳明通出席外交及國防委員會進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國安局長陳明通24日赴立法院外交及國防委員會以「近期國內槍擊及跨國詐騙等重大刑案頻傳，影響我國家安全之相關因應作為」進行專案報告。在跨國詐騙案件方面，報告指出，行政院針對跨國詐騙案件已成立跨部會專案會議，並責由警政署推動跨部會工作小組，與國際非營利組織、國外執法單位合作協力營救我國被害人，目前救援國人返國388人，其中鑑別為犯嫌有27人。

根據國安局提出的報告指出，有關近期國內治安狀況，整體治安平穩可控，根據警政署統計，近年槍擊案件量，1月至10月槍擊案件有72件，比去年同期85件減少，近5年整體槍擊案件偵破率達98.27%，顯示警政單位均能有效抑制槍擊案件發生數，並立即查處偵破。

在跨國詐騙案件部分，國安局報告指出，行政院針對跨國詐騙 案件已成立跨部會專案會議，並責由警政署推動跨部會工作小組，與國際非營利組織及國外執法單位合作協力營救我國籍被害人，目前協助救援國人返國計 388 人，其中鑑別為犯嫌 27 人，並持續深入追查國內人蛇集團。

在未來強化因應作為方面，國安局指出，為確保選舉順利平和，已成立專案統合國安單位執行 選舉維安工作，致力淨化選前社會環境，其中，警政署已查獲選舉暴力案件62件 83 人，檢 肅治平目標到案 3,016 人，以及查獲各類槍枝 962 枝。

國安局表示，警政署將持續視治安狀況規劃全國同步肅槍專案，動員全國警力查緝國內各式非法 槍械及改造槍械場所，減少犯罪工具，以防制槍擊暴力案件發生；另外，也將運用第三方警政阻斷不法金流，警政署針對涉 槍擊案之幫派組織，依據組織犯罪條例偵處究 辦，並對該集團負責圍事或投資經營之營業場 所，運用第三方警政結合縣市政府施以罰鍰、停歇業、撤照等行政措施，直至其圍事、經營行業不法情事消弭為止，以阻斷不法金錢來源。

在強化低動能槍枝、模擬槍輸出入管理部分，國安局表示，警政署已於本年 9 月 5 日訂定「低動能槍枝輸入審查 規定」，規範低動能玩具槍輸入前 30 日須向警 政署申請許可，另於 10 月 7 日修訂「模擬槍 許可及管理辦法」，規範模擬槍零件烙碼、防 改規定，並強化製造業者生產流程查驗，以有效減少不肖人士取得低動能玩具槍、模擬槍進 行改造情事。

反詐騙作為方面，國安局表示，警政署結合各縣(市)警察局執行青春專案、165 官方網站、 媒體通路等多元管道，持續藉由發布破案新聞，向大眾宣導防範詐騙，並提供教育部相關宣導素材，以各級學校管道及所屬平台提供反詐資訊，避免年輕學子尋求海外打工遭不法集團誘騙。

最後，國安局表示，台灣高等檢察署已責令各縣市地檢署組成專案，擴大查處人口販運案件，據情資顯示，人蛇集團販運人口所得及家屬付贖金之金流部分透由加密貨幣或 地下匯兌管道執行，已指導各國安單位加強注蒐相關情資，透由橫向聯繫，進行情資分享，並建置資料庫系統性分析比對，協力警政單位查處究辦。