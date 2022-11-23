網友曝陳明通收捐款四百萬！　王鴻薇質疑：林智堅和金流有關係？

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前新竹市長林智堅論文抄襲爭議，台北市議員王鴻薇23日分享PTT網友爆料，內容直指國安局長陳明通擔任台大國發所教授指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收受了高達400萬的捐款，質疑「林智堅論文抄襲事件是否與陳明通背後的金流有關係？」

根據PTT網友爆料，前新竹物流營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，於2016年3月23日以匿名的方式捐給陳明通台大研究案200萬，而這筆捐款在陳明通「兩岸談判研究團隊」研究案尚未在台大開出會計科目代碼前就到了，並且在九個月後，陳榮泉又再次以匿名方次向陳明通捐款200萬元，讓王鴻薇質疑，「短短時間內給陳明通四百萬元，到底所謂何事？」

王鴻薇認為，這筆捐款有3個細思極恐的事情，首先，陳榮泉在完成這筆捐款後，六月份就離開新竹物流，高升到新竹科學城物流當董事，從公司中高階主管升遷至有台糖26%持股的公司擔任董事長。第二，此捐款時間剛好在林智堅與陳明通將論文、口試完成，且陳榮泉與林智堅在紙風車文教基金會有多次合作，媒體都有報導照片可以佐證，呼籲林智堅不要說跟他不認識。

最後，王鴻薇質疑，陳榮泉贊助學術研究是好事，但他捐贈這四百萬時，不論是以新竹物流名義或以自己名義都沒什麼好隱藏，「為何都以台大之友來匿名捐贈？」王鴻薇表示，這些問題讓政商關係攤在陽光下，要求陳明通、林智堅、陳榮泉出面說清楚。

▼王鴻薇指控陳明通收捐款四百萬。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇，點圖放大）

