　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通聲明駁斥任指導教授收400萬　將向檢警報案並提告

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

台北市議員王鴻薇23日拿PTT上的爆料訊息指控國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收了高達400萬捐款。對此，陳明通律師陳昱龍晚間代陳明通發表聲明，駁斥PTT的爆料，也強調任何不實訊息，將檢附相關證據向檢警報案，並提出相關訴訟。

王鴻薇上午表示，2016年3月23日新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司的名義，匿名捐款陳明通台大研究案200萬元。她說，這筆錢捐得很急，當時陳明通的研究案連會計項目都沒有就直接撥款，而在9個月之後，陳榮泉再以匿名方式向陳明通捐了200萬元。

對此，陳明通的律師陳昱龍晚間代為發表聲明指出，帳號「orsonrain」在PTT上散播訊息為不實訊息，陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，亦無訊息中影射有其他任何不當對價關係之行為。

聲明指出，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，依照台大之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通絕無任何徇私或不法行為。

聲明表示，針對「orsonrain」帳號或其他任何第三人有羅織捏造、穿鑿附會不實訊息並散佈於眾之行為，嚴重不法侵害當事人名譽者，律師將代當事人檢附相關證據向檢警報案，並提出相關訴訟。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／千萬元「被處決床墊」是替死鬼？飯店回應了
父病逝丟太平間10年　貧女淚灑法庭訴原因
大S千萬床墊銷毀「品牌回應了」！　網笑瘋：汪小菲會氣死
汪小菲的床墊割爛要燒毀！　處理費用曝光
口罩解封3階段規劃曝！12月初戶外免戴
專家驚！「被處決」床墊是燒替品　非汪小菲千萬床墊
快訊／下班注意！國1高架4車追撞　嚴重回堵14公里
獨／工程師花50萬買「3情趣娃娃」　實際啪啪心得曝
雨再下2天！「入冬最強冷空氣」下周抵台　挑戰冷氣團等級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

汪小菲近千萬床墊下場　傳支解論斤賣？北市環保局這樣說

工程師媽媽選議員　政見發表會「只到一半」她批：現任全缺席！

全國身障停車位比例僅2.54%　藍委提案調增至5％「可多1.7萬車位」

決戰72小時！蔡英文喊話「台灣隊團結」　國民黨諷：文青式自我催眠

陳明通聲明駁斥任指導教授收400萬　將向檢警報案並提告

批張麗善一人當選全家得利　劉建國：雲林不要再當他們家的提款機

給「公務員一封信」！黃秀芳承諾：充分授權、維護尊嚴

老朋友的懇託！李四川發文力挺蔣萬安　「我相信他一定不會讓我失望」

王世堅對黃珊珊大喊「我虧欠妳」！　網眼眶濕了：選戰最美好畫面

把區公所當小競總！甜美前主播控區長輔選陳其邁　高市府回應了

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

汪小菲近千萬床墊下場　傳支解論斤賣？北市環保局這樣說

工程師媽媽選議員　政見發表會「只到一半」她批：現任全缺席！

全國身障停車位比例僅2.54%　藍委提案調增至5％「可多1.7萬車位」

決戰72小時！蔡英文喊話「台灣隊團結」　國民黨諷：文青式自我催眠

陳明通聲明駁斥任指導教授收400萬　將向檢警報案並提告

批張麗善一人當選全家得利　劉建國：雲林不要再當他們家的提款機

給「公務員一封信」！黃秀芳承諾：充分授權、維護尊嚴

老朋友的懇託！李四川發文力挺蔣萬安　「我相信他一定不會讓我失望」

王世堅對黃珊珊大喊「我虧欠妳」！　網眼眶濕了：選戰最美好畫面

把區公所當小競總！甜美前主播控區長輔選陳其邁　高市府回應了

中信盃黑豹旗／地理位置居劣勢　陽明工商擔憂明年招生

國家交響樂團攜手法國豎琴天后伊莎貝拉演出琴迷法蘭西

快訊／魔笛最後一舞！　上屆亞軍克羅埃西亞半場0比0摩洛哥

壯圍鄉代候選人+樁腳、頭城鎮長候選人樁腳　現金賄選被起訴

球賽剛過一半！沙烏地球員「猛拍梅西後背」　狠嗆：你不可能贏

銷毀千萬床墊遭疑替代品　S Hotel：確實是S家載來「不清楚品牌」

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

中信盃黑豹旗／「有看到一點機會」　陽明工商不敵普門

汪小菲近千萬床墊下場　傳支解論斤賣？北市環保局這樣說

迎接世足賽熱潮　市府推動VR足球體驗活動

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

北市飲料店12／1起「禁一次性塑膠杯」

快訊／新黨議員候選人「遭不明人士攻擊」　大量流血急送醫

又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法務支援

呱吉淚投民進黨最邪惡派系　PTT鄉民傻眼

即／屏東縣3屆議員林玉花病逝　享年58歲

黃珊珊巧遇王世堅「互喊加油」

韓國瑜挺林耕仁　朱學恒嗆「貪」

柯志恩同台館長：高雄薪水比台北少1.5萬

國小活動中心要22億　網：台北大秘寶

多圖／辣模為陳時中車掃助陣　嬌喊：阿北高票當選

昔匿名揪500女醫挺蔡英文　今她參選議員洩心聲

陳時中冒雨車掃催票　機車騎士豎中指

范雲曬18歲美照　力挺18歲公投

音檔曝光！高虹安辦公室爆性平事件　女主管笑要受害者離職

更多熱門

相關新聞

陳明通收400萬捐款「遭疑與林智堅有關」　台大：捐贈依規定辦理

陳明通收400萬捐款「遭疑與林智堅有關」　台大：捐贈依規定辦理

前新竹市長林智堅因論文抄襲被撤銷台大碩士學位，台北市議員王鴻薇今（23日）分享PTT網友爆料，指國安局長陳明通擔任台大國發所教授指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收受高達400萬捐款，質疑「林智堅論文抄襲事件是否與陳明通背後的金流有關係？」台大則回應，捐贈都依照台大規定辦理，且經費使用須有合法單據且符合會計規則及捐贈目的用途始能核銷。

網友曝陳明通收捐款四百萬！　王鴻薇質疑：林智堅和金流有關係？

網友曝陳明通收捐款四百萬！　王鴻薇質疑：林智堅和金流有關係？

拜登恐成跛腳鴨　對台施壓力道大

拜登恐成跛腳鴨　對台施壓力道大

陳明通預判中共常委四上四下　藍綠委關注「習強權」一把抓

陳明通預判中共常委四上四下　藍綠委關注「習強權」一把抓

民進黨「抗中保台」王牌失效？　游盈隆：會被選民看破手腳

民進黨「抗中保台」王牌失效？　游盈隆：會被選民看破手腳

關鍵字：

陳明通

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面