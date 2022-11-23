陳明通聲明駁斥任指導教授收400萬　將向檢警報案並提告

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台北市議員王鴻薇23日拿PTT上的爆料訊息指控國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收了高達400萬捐款。對此，陳明通律師陳昱龍晚間代陳明通發表聲明，駁斥PTT的爆料，也強調任何不實訊息，將檢附相關證據向檢警報案，並提出相關訴訟。

王鴻薇上午表示，2016年3月23日新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司的名義，匿名捐款陳明通台大研究案200萬元。她說，這筆錢捐得很急，當時陳明通的研究案連會計項目都沒有就直接撥款，而在9個月之後，陳榮泉再以匿名方式向陳明通捐了200萬元。

對此，陳明通的律師陳昱龍晚間代為發表聲明指出，帳號「orsonrain」在PTT上散播訊息為不實訊息，陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，亦無訊息中影射有其他任何不當對價關係之行為。

聲明指出，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，依照台大之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通絕無任何徇私或不法行為。

聲明表示，針對「orsonrain」帳號或其他任何第三人有羅織捏造、穿鑿附會不實訊息並散佈於眾之行為，嚴重不法侵害當事人名譽者，律師將代當事人檢附相關證據向檢警報案，並提出相關訴訟。