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陳明通收400萬捐款「遭疑與林智堅有關」　台大：捐贈依規定辦理

▲▼ 林智堅、陳明通合成圖（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲王鴻薇質疑陳明通收捐款400萬元，和林智堅金流有關。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前新竹市長林智堅因論文抄襲被撤銷台大碩士學位，台北市議員王鴻薇今（23日）分享PTT網友爆料，指國安局長陳明通擔任台大國發所教授指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收受高達400萬捐款，質疑「林智堅論文抄襲事件是否與陳明通背後的金流有關係？」台大則回應，捐贈都依照台大規定辦理，且經費使用須有合法單據且符合會計規則及捐贈目的用途始能核銷。

根據PTT網友爆料，前新竹物流營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，在2016年3月23日，以匿名方式捐給給陳明通在台大研究案200萬，這筆捐款在陳明通「兩岸談判研究團隊」研究案尚未在台大開出會計科目代碼前就到，並在九個月後，陳榮泉又再次以匿名方次向陳明通捐款200萬元。

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王鴻薇質疑，為何「短短時間內給陳明通四百萬元，到底所謂何事？」而且陳榮泉在完成這筆捐款後，六月份就離開新竹物流，高升到新竹科學城物流當董事，從公司中高階主管升遷至有台糖26%持股的公司擔任董事長，而且捐款時間剛好在林智堅與陳明通將論文、口試完成，且陳榮泉與林智堅在紙風車文教基金會有多次合作，媒體都有報導照片可以佐證，呼籲林智堅不要說跟他不認識。

王鴻薇也質疑，為何陳榮泉都以台大之友來匿名捐贈，要求陳明通、林智堅、陳榮泉出面說清楚。

對此，台大今天傍晚回應，有關2016年間的捐贈案，皆依照台大「國立臺灣大學受贈收入收支管理要點」辦理，經費使用須有合法單據且符合會計規則及捐贈目的用途始能核銷。

陳明通委任律師陳昱龍則發表聲明指出，陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款；一切皆依規定辦理，絕無任何徇私或不法行為。林智堅則尚未針對此事回應。

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