譴責失戀男暴打林婕麗！她自曝收恐嚇「出門記得穿防彈背心」

▲議員候選人林婕麗在中山區大直橋拜票，突遭張姓男子重擊。（圖／記者邱中岳翻攝、新黨提供）

記者閔文昱／綜合報導

北市中山、大同議員候選人林婕麗23日上午在路口拜票時，突遭張姓男子重擊，造成頭部受創送醫急救。張男犯案後向警方供稱，因剛和女友分手，又遇上錢包遺失，一時心情不好而動手，事後被依妨害自由、傷害等罪移送北檢。對此，國民黨台北市議員王鴻薇也發聲譴責暴力，並自曝今年9月也曾接到恐嚇電話，要她「出門記得穿防彈背心」。

王鴻薇23日晚間在臉書發文表示，對於林婕麗被不明人士攻擊，她身為台北市議員同時也是候選人，真的不能置身事外，有些事，他們多年來都當作職業傷害，也都認為自己可以處理，但看到這次事件發生，才讓她驚覺，「或許我們的沈默忍讓，只是助長這些暴力事件繼續發生，我想我必須說出來，讓台北市、讓社會更重視我們這些公眾人物的人身安全。」

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

王鴻薇透露，今年9月29日辦公室同仁就有接獲恐嚇電話，電話內容是王鴻薇繼續這樣，出門記得穿防彈背心，暗示要對她不利，「我第一時間聽到助理報告此事，立刻要求報警，當天也有去做筆錄」，不過全案至今仍在偵查，恐嚇者目前也還沒被找到。

王鴻薇強調，她參選以來一直的信念就是「勇敢不沈默」、「說真話，做對的事」，而她也請大家放心，這些恐嚇威脅並沒有影響到自己，她並沒有因此停下為民發聲、揭發不法的腳步，但是如果今天有候選人可以在街頭派出所前面被打，無論對方的黨派、被打原因為何，使用暴力的人都必須被譴責唾棄，這件事必須被重視。

王鴻薇最後也提到，希望林婕麗早日康復，也請台北市警方必須好好處理。