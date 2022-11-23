　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

高雄港職場互助教保服務中心啟用　由海洋歡樂Party揭開序幕

▲左上圖港務公司董事長李賢義右))致贈「快樂小丑龍」繪本予高雄市全區國民小學；右上圖李賢義送紅包給表演舞獅的小朋友；下圖為貴賓大合照。（圖／港務公司提供）

▲左上圖港務公司董事長李賢義右))致贈「快樂小丑龍」繪本予高雄市全區國民小學，由高雄市政府祕書長郭添貴(左)代表接受；右上圖李賢義送紅包給表演舞獅舞獅的小朋友；下圖為貴賓大合照。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司高雄港務分公司配合行政院函頒「我國少子女化對策計畫」政策，打造友善育兒之職場環境，於高雄港旅運中心2樓設置職場互助教保服務中心，並委由社團法人高雄市社區教育協會經營。該中心結合港口區域條件發展海洋特色教育，建構幼兒國際觀及永續發展目標之雛形概念，也期望養成每一位幼兒如大海般的遼闊涵養。

為歡慶高雄港教保中心於今年10月31日正式開園，歡迎就讀幼兒家庭成為港務大家庭一員，高雄港務分公司於11月23日舉辦高雄港教保中心啟用典禮，典禮當日以「海洋歡樂Party」為主題。除了活動會場以繽紛的海洋世界元素進行布置，穿梭其中的工作人員們更穿戴美人魚裝扮，也邀請教保中心幼兒家長將孩子們打扮為海洋風，甚至連每個參與的賓客都別上可愛的海洋生物玩偶，一同參與這場活潑可愛的海洋盛宴。

交通部人事處黃弘君副處長表示，高雄港教保中心為全國唯一需經防火性能評定之教保中心，該中心於設置過程中，為取得「建築物防火避難性能設計認可」及「部分使用執照」付上極大努力，特別感謝教育部國教署、高雄市政府相關局處及港務公司積極進行溝通、協調，才能有如此優質的職場托育環境誕生。

該中心啟用儀式由高雄港教保中心可愛的幼兒扮演小舞獅，為這美好時刻拉開序幕；並由台灣港務公司李賢義董事長、交通部人事處黃弘君副處長等人共同為高雄港教保中心的啟用祝福。祥獅獻瑞「海洋永續 歡樂無敵」，高雄港務分公司期待高雄港教保中心幼兒能自幼學習重視「海洋永續」議題，並永保「歡樂無敵」的天真赤子之心。

李賢義董事長開心地說，我一直認為，公司同仁是我們最棒的資產，而這群可愛的孩子更是我們國家最珍貴的寶貝。希望藉由推動友善育兒職場措施，使港務公司的同仁及高雄港區夥伴達到工作生活平衡目標。

典禮當日同步辦理「快樂小丑龍」繪本新書發表會。高雄港務分公司王錦榮總經理提及，「快樂小丑龍」為港務公司結合高雄港蓬萊港區在地公共藝術編印之繪本，藉由繪本中３隻快樂龍可愛的童言童語，帶著大人與小朋友們一同暢遊高雄港區，再次走進了高雄港歷史悠長的時光隧道中。

從大港橋一旁的「大港迴聲」、在管制站前的「風與鐘聲」、高雄港港史館前的「記憶場域」到位於棧貳庫的「等你的地方」，繪本的每一個段落都引導幼童認識不同時期的高雄港。透過港務同仁以行動劇方式展演繪本內容，並邀請教保中心小小朋友成為演出的一份子，讓在場賓客驚嘆不已。

港務公司於新書發表會中致贈279本「快樂小丑龍」繪本予高雄市全區國民小學及高雄港教保中心幼兒，期待能自幼深耕港區豐富的人文背景及海洋文化，從小開啟欣賞藝術的雙眼，當再次與家人漫步港區時，也能放慢腳步，一同發掘高雄港之美。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
住處飄腐臭味1周！　女星求助房東「警揭難過真相」
德國對戰日本！　運彩「死亡之組」賠率、下注眉角出爐
快訊／魔笛「最後一舞」錯失良機　克羅埃西亞0比0摩洛哥
大S銷毀床墊非千萬名床！真實售價「床王零頭都不到」
大S千萬床墊品牌客群曝光　店員揭2類人最愛買
快訊／「363萬特斯拉」暴衝自撞　車頭爛掉3人傷
世足「死亡之組」德日之戰21:00開踢　德國主力驚傳缺陣
快訊／台中男高速自撞身亡　車頭全毀「引擎蓋破大洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

居家看護發高燒「送醫不治」！家屬怒告雇主求償688萬　法院判敗訴

高雄港職場互助教保服務中心啟用　由海洋歡樂Party揭開序幕

大S千萬床墊品牌客群曝光　店員揭2類人最愛買：跟有沒有錢沒關係

3歲男童「劃傷鄰居豪車」　家長1舉動被讚爆：犯錯要自己承擔

跨海匯聚創意火花　兩岸青年點靚申城

5萬公斤蔬菜被毀、土地被犁平　陸農民吐心酸：防疫嚴格無人來收

「習尹會」讓大陸重新開放韓劇？　陸外交部：從來沒有「禁韓令」

鄭州瘋傳「又要封城了」　官方闢謠卻罕見強調「再等2天」

陸版跪頸案？隔離病患遭民警跪壓　急喊「我現在在吃藥」

深信「吃蒜殺菌」！他罹胃潰瘍3餐狂嗑大蒜...3個月竟變胃癌

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

居家看護發高燒「送醫不治」！家屬怒告雇主求償688萬　法院判敗訴

高雄港職場互助教保服務中心啟用　由海洋歡樂Party揭開序幕

大S千萬床墊品牌客群曝光　店員揭2類人最愛買：跟有沒有錢沒關係

3歲男童「劃傷鄰居豪車」　家長1舉動被讚爆：犯錯要自己承擔

跨海匯聚創意火花　兩岸青年點靚申城

5萬公斤蔬菜被毀、土地被犁平　陸農民吐心酸：防疫嚴格無人來收

「習尹會」讓大陸重新開放韓劇？　陸外交部：從來沒有「禁韓令」

鄭州瘋傳「又要封城了」　官方闢謠卻罕見強調「再等2天」

陸版跪頸案？隔離病患遭民警跪壓　急喊「我現在在吃藥」

深信「吃蒜殺菌」！他罹胃潰瘍3餐狂嗑大蒜...3個月竟變胃癌

直擊／陳時中景美夜市當「人形立牌」　破百支持者冒雨合照

後指部士官長半夜「化身蜘蛛人」！爬進3樓女寢DIY　下場慘兮兮

俄軍飛彈殺死「出生2天新生兒」　澤倫斯基震怒：這是恐怖與謀殺

生活中找不到快樂而瘋狂購物　也許是沒看見自我的價值

輝達擬在台設立物流中心　經長：有助產業體系更形完整

痠痛按摩沒用！他突肚子痛…醫一掃「驚見癌王」嘆：第三期了

民進黨徵召立委補選　吳怡農宣布投入參選

5大國銀房貸利率飆6年新高！　建商成本下降房價將有讓利空間

住處飄腐臭味1周！　女星求助房東「警揭難過真相」：心情超複雜

恐怖男縱火燒她車威脅「要妳死」　4個月連涉3重罪遭收押

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

大陸熱門新聞

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

筷子插進插座！女童9根手指被切掉

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

與320匹狼同吃同住　他7年後成狼王

陸網狂猜汪小菲「為何一直針對小S」

大S千萬床墊品牌客群曝！這2類人最愛買

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

523萬存銀行15年！她領錢被告知「欠款57萬」傻眼

私人車位被停1天！他叫堆高機丟入河

汪小菲狂罵捧紅別逼逼！陸網解答真正含義

陸網出現「給國足道歉」　稱對沙國曾平手

大學妹工作5年「對比照曝」她嘆：歲月是把殺豬刀

威馬汽車主管薪水打5折、基層7折

陸軍工廠爆炸！民宅「玻璃震碎」

更多熱門

相關新聞

高雄港40呎貨櫃車過彎撞安全島　駕駛自行脫困

高雄港40呎貨櫃車過彎撞安全島　駕駛自行脫困

高雄港108碼頭入口前12日下午2時16分發生一輛40呎長榮貨櫃車疑過彎太快翻車事件，警方調查，48歲謝姓駕駛稱當時路面顛簸，才會造成車輛失控，還好沒有造成任何人傷亡。

高雄港外海貨輪遭強浪襲擊　3船員受傷骨折求救

高雄港外海貨輪遭強浪襲擊　3船員受傷骨折求救

台灣港務公司繼基隆港之後　台中港職場互助教保服務中心完成設置

台灣港務公司繼基隆港之後　台中港職場互助教保服務中心完成設置

高雄「最美港灣夕陽」畫面曝！陳其邁認證：想停留這一刻　

高雄「最美港灣夕陽」畫面曝！陳其邁認證：想停留這一刻　

陽明海運成立教保服務中心　打造職場友善育兒環境

陽明海運成立教保服務中心　打造職場友善育兒環境

關鍵字：

高雄港教保服務中心海洋歡樂Party揭開序幕

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

汪小菲千萬床墊沒了！割爛送回收場

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面