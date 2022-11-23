高雄港職場互助教保服務中心啟用　由海洋歡樂Party揭開序幕

▲左上圖港務公司董事長李賢義右))致贈「快樂小丑龍」繪本予高雄市全區國民小學，由高雄市政府祕書長郭添貴(左)代表接受；右上圖李賢義送紅包給表演舞獅舞獅的小朋友；下圖為貴賓大合照。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導



台灣港務公司高雄港務分公司配合行政院函頒「我國少子女化對策計畫」政策，打造友善育兒之職場環境，於高雄港旅運中心2樓設置職場互助教保服務中心，並委由社團法人高雄市社區教育協會經營。該中心結合港口區域條件發展海洋特色教育，建構幼兒國際觀及永續發展目標之雛形概念，也期望養成每一位幼兒如大海般的遼闊涵養。



為歡慶高雄港教保中心於今年10月31日正式開園，歡迎就讀幼兒家庭成為港務大家庭一員，高雄港務分公司於11月23日舉辦高雄港教保中心啟用典禮，典禮當日以「海洋歡樂Party」為主題。除了活動會場以繽紛的海洋世界元素進行布置，穿梭其中的工作人員們更穿戴美人魚裝扮，也邀請教保中心幼兒家長將孩子們打扮為海洋風，甚至連每個參與的賓客都別上可愛的海洋生物玩偶，一同參與這場活潑可愛的海洋盛宴。



交通部人事處黃弘君副處長表示，高雄港教保中心為全國唯一需經防火性能評定之教保中心，該中心於設置過程中，為取得「建築物防火避難性能設計認可」及「部分使用執照」付上極大努力，特別感謝教育部國教署、高雄市政府相關局處及港務公司積極進行溝通、協調，才能有如此優質的職場托育環境誕生。



該中心啟用儀式由高雄港教保中心可愛的幼兒扮演小舞獅，為這美好時刻拉開序幕；並由台灣港務公司李賢義董事長、交通部人事處黃弘君副處長等人共同為高雄港教保中心的啟用祝福。祥獅獻瑞「海洋永續 歡樂無敵」，高雄港務分公司期待高雄港教保中心幼兒能自幼學習重視「海洋永續」議題，並永保「歡樂無敵」的天真赤子之心。

李賢義董事長開心地說，我一直認為，公司同仁是我們最棒的資產，而這群可愛的孩子更是我們國家最珍貴的寶貝。希望藉由推動友善育兒職場措施，使港務公司的同仁及高雄港區夥伴達到工作生活平衡目標。



典禮當日同步辦理「快樂小丑龍」繪本新書發表會。高雄港務分公司王錦榮總經理提及，「快樂小丑龍」為港務公司結合高雄港蓬萊港區在地公共藝術編印之繪本，藉由繪本中３隻快樂龍可愛的童言童語，帶著大人與小朋友們一同暢遊高雄港區，再次走進了高雄港歷史悠長的時光隧道中。

從大港橋一旁的「大港迴聲」、在管制站前的「風與鐘聲」、高雄港港史館前的「記憶場域」到位於棧貳庫的「等你的地方」，繪本的每一個段落都引導幼童認識不同時期的高雄港。透過港務同仁以行動劇方式展演繪本內容，並邀請教保中心小小朋友成為演出的一份子，讓在場賓客驚嘆不已。



港務公司於新書發表會中致贈279本「快樂小丑龍」繪本予高雄市全區國民小學及高雄港教保中心幼兒，期待能自幼深耕港區豐富的人文背景及海洋文化，從小開啟欣賞藝術的雙眼，當再次與家人漫步港區時，也能放慢腳步，一同發掘高雄港之美。