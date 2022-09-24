高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁的「隨手一拍」意外讓才剛開幕的承億酒店成了「高雄最美夕陽打卡酒店」，而最佳的拍攝景點就在24樓的無邊際泳池，日前才因為花蓮地震爆紅的泳池，搖身一變成了「最佳夕陽拍攝點」，《東森新媒體ETtoday》記者再次回到這個地方，實際還原陳其邁當天拍攝的夕陽場景，到底有多美。

25日下午5點，記者選擇承億酒店在前一天相同的開幕時間回到了24樓無邊際泳池，已經看到不少民眾拿出手機對著高雄港區來拍攝，就看到金黃色的太陽略轉橘色，同時映照著旁邊的彩霞，搭配著泳池就能拍出「夕陽海」的美景，記者採訪現場的一位阿伯，他還大方分享「絕佳拍攝景點」，他說：「承億酒店的這個景點是最好的，就是能拍到出海口」。

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▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄港灣日落太美，讓陳其邁忍不住轉身拍照留念。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽，可以看見高雄港 。（圖／記者吳奕靖攝）

就是這麼美！美到陳其邁在24日來參加承億酒店開幕，也不管前面已經站了一整排的來賓，他偷偷轉身拿出手機迅速按下快門留下最美的景色，事後記者追問為何會「不顧」現場情況，也要拍照，陳其邁笑著說：「夕陽！港灣的夕陽，就想停留在這一刻，高雄的美景，跟對的人、來對的城市享受高雄的美景跟人情味」。

對此，高雄承億酒店的品牌長簡巧珊說：「這裡可以看到亞洲新灣區，就是最美麗的夕陽，所以每天到下午的時分，在我們的泳池就能一覽無遺，可以看到海天港、海天一色美麗的夕陽風景」，而且她對於陳其邁突然拿出手機拍照的情況，也覺得非常意外，「我就是覺得市長的打卡讓我們覺得非常開心，也因為市長拍照打卡的關係，讓我們泳池又一夕爆紅了」。

▲高雄承億酒店的最美夕陽，成為民眾搶拍的熱點 。（圖／記者吳奕靖攝）

承億酒店自8月份對外試營運以來，全台旅客蜂擁而來，尤其萬眾注目位在酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，強勢佔據社群媒體的版面，之前還因為「花蓮地震」，泳池波濤洶湧的影片流傳出來，成為一個話題，而現在也因為陳其邁的「隨性一拍」成為高雄最熱門的打卡點。

置身池畔亞洲新灣區的遼闊景觀盡收眼底，白天的高雄港灣透過暖陽日照將海天連成一線，傍晚夕陽落下滿天晚霞映入眼簾，夜晚鳥瞰絢爛市景則讓身心靈感到放鬆。承億集團董事長戴俊郎就說過，「 『讓飯店成為旅行的目的地』是承億集團的目標。我期許並將努力讓承億酒店成為不只是一間國際級酒店，更是懷抱國際級圖書館的文化場域，透過旅行與閱讀向全世界分享台灣美麗且獨特的在地文化。」