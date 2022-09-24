　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁的「隨手一拍」意外讓才剛開幕的承億酒店成了「高雄最美夕陽打卡酒店」，而最佳的拍攝景點就在24樓的無邊際泳池，日前才因為花蓮地震爆紅的泳池，搖身一變成了「最佳夕陽拍攝點」，《東森新媒體ETtoday》記者再次回到這個地方，實際還原陳其邁當天拍攝的夕陽場景，到底有多美。

25日下午5點，記者選擇承億酒店在前一天相同的開幕時間回到了24樓無邊際泳池，已經看到不少民眾拿出手機對著高雄港區來拍攝，就看到金黃色的太陽略轉橘色，同時映照著旁邊的彩霞，搭配著泳池就能拍出「夕陽海」的美景，記者採訪現場的一位阿伯，他還大方分享「絕佳拍攝景點」，他說：「承億酒店的這個景點是最好的，就是能拍到出海口」。

 ▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）▲高雄港灣日落太美，陳其邁忍不住轉身拍照留念。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄港灣日落太美，讓陳其邁忍不住轉身拍照留念。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽，可以看見高雄港             。（圖／記者吳奕靖攝）

就是這麼美！美到陳其邁在24日來參加承億酒店開幕，也不管前面已經站了一整排的來賓，他偷偷轉身拿出手機迅速按下快門留下最美的景色，事後記者追問為何會「不顧」現場情況，也要拍照，陳其邁笑著說：「夕陽！港灣的夕陽，就想停留在這一刻，高雄的美景，跟對的人、來對的城市享受高雄的美景跟人情味」。

對此，高雄承億酒店的品牌長簡巧珊說：「這裡可以看到亞洲新灣區，就是最美麗的夕陽，所以每天到下午的時分，在我們的泳池就能一覽無遺，可以看到海天港、海天一色美麗的夕陽風景」，而且她對於陳其邁突然拿出手機拍照的情況，也覺得非常意外，「我就是覺得市長的打卡讓我們覺得非常開心，也因為市長拍照打卡的關係，讓我們泳池又一夕爆紅了」。

▲高雄承億酒店的最美夕陽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄承億酒店的最美夕陽，成為民眾搶拍的熱點 。（圖／記者吳奕靖攝）

承億酒店自8月份對外試營運以來，全台旅客蜂擁而來，尤其萬眾注目位在酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，強勢佔據社群媒體的版面，之前還因為「花蓮地震」，泳池波濤洶湧的影片流傳出來，成為一個話題，而現在也因為陳其邁的「隨性一拍」成為高雄最熱門的打卡點。

置身池畔亞洲新灣區的遼闊景觀盡收眼底，白天的高雄港灣透過暖陽日照將海天連成一線，傍晚夕陽落下滿天晚霞映入眼簾，夜晚鳥瞰絢爛市景則讓身心靈感到放鬆。承億集團董事長戴俊郎就說過，「 『讓飯店成為旅行的目的地』是承億集團的目標。我期許並將努力讓承億酒店成為不只是一間國際級酒店，更是懷抱國際級圖書館的文化場域，透過旅行與閱讀向全世界分享台灣美麗且獨特的在地文化。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
快訊／台中工人遭同事倒車輾過！　臟器外露慘死
男嬰「到院前死亡」託夢媽媽：痛痛醜醜！　保姆冷血翹腳
3年前意外全癱！《SMTM》歌手近況曝　大小便無法自理
快訊／台南男「詭倒旅社房門外」全身僵硬　死亡多時
快訊／3歲男童重症！　臉部軀幹出疹住加護
快訊／8縣市確診破千！　新北市7844例最多
快訊／今本土+38157「連5天下降」　增51死
快訊／勇兔、書偉交往2年情斷！雙方證實「當朋友也很好」
30歲《PD2》男星身亡　絕望求救訊息曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男嬰沒呼吸「到院前已死」　保姆冷血翹腳！託夢給媽媽：痛痛醜醜

國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

3歲男童重症！染疫1個月後爆症狀判定MIS-C　臉部軀幹出疹住加護

快訊／本土+38157！仍有8縣市破千　新北市7844例最多

快訊／今本土+38157「連5天下降趨勢」　另增51死

幼教師推10年美感教育奪教師獎　翻轉家長錯誤期待

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

客運招募駕駛！祭「高薪8萬、獨棟豪華宿舍」搶人　外國人也來應徵

報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

高雄人快衝一波回憶！統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

男嬰沒呼吸「到院前已死」　保姆冷血翹腳！託夢給媽媽：痛痛醜醜

國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

3歲男童重症！染疫1個月後爆症狀判定MIS-C　臉部軀幹出疹住加護

快訊／本土+38157！仍有8縣市破千　新北市7844例最多

快訊／今本土+38157「連5天下降趨勢」　另增51死

幼教師推10年美感教育奪教師獎　翻轉家長錯誤期待

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

客運招募駕駛！祭「高薪8萬、獨棟豪華宿舍」搶人　外國人也來應徵

報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

高雄人快衝一波回憶！統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

臨盆前確診！大女兒「全身發熱」也中鏢 簡廷芮嚇歪…胎兒近況曝

快訊／台中路面刨除工程意外！工人遭同事倒車輾過　臟器外露慘死

「苗栗可以變更好」出席徐定禎競總成立　蔡英文籲換民進黨執政

加油站前疑「路不平」釀車禍！　屏東騎士慘摔骨折...送醫急救

彭政閔接棒黃衫招牌23號　路易士：貢獻非常巨大

駕車精神不濟「撞醫院石柱」側翻　零件噴飛砸藥局...撞擊瞬間曝

準備迎接韓國客！台、日開放免簽入境　南韓「國外旅遊」詢問度暴增

男嬰沒呼吸「到院前已死」　保姆冷血翹腳！託夢給媽媽：痛痛醜醜

海芬硬穿懷孕前衣服「每件都變這樣」！　被虧很涼：想說不要浪費

國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

生活熱門新聞

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

跨聯盟籃球「激突正妹」IG曝光　本人6字限動回應

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

等餐超久外送員竟說「很可以」　服務生熱舞畫面曝

想煮網咖味泡麵　網：鍋子是關鍵

肝連妹「E乳沾奶油」自舔　影片曝光萬人暴動

雨彈一早就開炸！4縣市大雨特報　警戒區出爐

搶救花東震後觀光！悠遊國旅10月起加碼　花東旅行團多領1萬補助

7月大被拋棄！媽晚年求扶養「討1個月1萬」

更多熱門

相關新聞

目擊老公車內姦情！妻拉車門慘遭拖行結果曝

目擊老公車內姦情！妻拉車門慘遭拖行結果曝

高雄一名人妻撞見丈夫在車內熱吻小三，憤而衝上去拍打車窗並猛拉車門把，要2人下車談判，小三見狀反而加速把車開走，導致人妻慘遭拖行，人妻怒而提告控訴小三傷害。小三表示，人妻自己握住門把，只要放手就不會受傷，法官審理認為，人妻自述案發後就和丈夫因外遇發生爭執，慘遭丈夫毆打，這些傷勢也可能是家暴所致，判小三無罪。

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　競選小物意外亮相

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　競選小物意外亮相

統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

女騎士闖紅燈邊點早餐　警一查酒測超標

女騎士闖紅燈邊點早餐　警一查酒測超標

陳其邁「挺18歲」照片曝！桃紅色風格賣萌

陳其邁「挺18歲」照片曝！桃紅色風格賣萌

關鍵字：

高雄陳其邁承億酒店夕陽無邊際泳池高雄港

讀者迴響

熱門新聞

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

大逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

勇兔、書偉交往2年情斷！雙方證實「當朋友也很好」

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面