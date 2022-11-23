女同事誘人夫：會議室等你　公司當砲房「狂啪20次」妻崩潰提告

▲人夫偷吃女同事，2人經常相約會議室激戰。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人夫偷吃女同事，女同事還傳訊給他說「天會黑，人會變…只有我心從未變過，我一樣在會議室等你」，2人經常相約在公司會議室激戰，被妻子發現後，對女同事提告求償50萬元。台南地院審理，判女同事侵害配偶權，應賠償20萬元，全案還可上訴。

正宮指控，丈夫和小三是同事，她發現丈夫出軌後，曾於2019年7月到小三的臉書貼文下留言，讓她知道丈夫有家室，但小三仍繼續和她丈夫交往、上床，還一同出遊、拍攝親密合照，讓她感到痛苦不已，提告向小三求償50萬元。

全案審理時，小三表示只和人夫從2019年6月起交往半年，但2人並未發生性行為，不過人夫卻出庭證稱，2人在交往期間經常利用凌晨的休息時間，在公司會議室發生性行為，至少超過10次，甚至可能有到20次。

法官檢視人夫和小三的訊息，發現小三曾對人夫說「天會黑，人會變…只有我心從未變過我一樣在會議室等你」、「花了一年多在愛你」等語，並直至去年10月都還傳訊給人夫「回然（想）你的親吻…摟著抱著，那些激情、那些留宿陪伴」，人夫則冷淡回應「早就結束了，而且當初要不是妳主動叫我去買保險套，然後去前夫家做那種是（事），其實就不會有後續的發展」，小三對此也未否認，法官認定小三與人夫發生性行為「至少1次以上」，已侵害正宮配偶權，應賠償20萬元，全案還可上訴。