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狠夫悶死妻「折屍塞塑膠桶」判無期　二審逆轉！改判12年理由曝

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，吳疑似徒手毆打妻子後再以棉被摀住口鼻致死，檢警預計3日下午解剖確認死亡原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園吳男悶死妻子後，於隔天向警方自首。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園吳姓男子因懷疑老婆有外遇，兩人發生爭執，吳男一時情緒失控，竟一手摀住老婆的嘴，一手捏住對方鼻子，導致老婆窒息而死，吳男闖禍後把老婆塞到塑膠桶裡，回老家與女兒相聚後自首，一審遭判無期徒刑。二審法官認為，吳男有2名幼女要養，不忍父女長期分離，因此改判吳男有期徒刑12年。

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，30日下午殺害妻子，警方1日下午押解至桃園殯儀館等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

判決書指出，吳男去年11月29日晚間偷看老婆的手機，因此懷疑對方出軌，吳男同年月30日10時許與老婆為此事在LINE上爭執，於是請假返家，找老婆理論。兩人在家中爭執不休，吳男情緒激動下，竟連續出拳毆打老婆頭部，導致老婆倒地，他見狀順勢跨坐到老婆的胸口上，但卻持續遭老婆以「三字經」辱罵，他一怒之下，竟一手摀住老婆的嘴，一手捏住對方鼻子，導致老婆窒息而死。

吳男發現老婆沒有呼吸後，深知闖下大禍，於是將老婆屍體對折裝入塑膠袋，再塞入橘色大型塑膠桶中，並以拖把清理現場血跡，之後打電話請母親把2位女兒接回老家，還騙大姊說老婆跑掉，他之後前往老家與女兒相聚，在12月1日早上8時許，前往警局自首。

一審法官認為，吳男只因懷疑老婆有外遇，竟出拳連續毆她，造成老婆頭臉嚴重挫傷出血，更在老婆倒地後用手摀住對方口鼻，冷血無視老婆死前掙扎，直至氣絕身亡，才鬆開雙手，可見其殺意至堅，殺人手法殘忍泯滅人性，造成的後果無可彌補，因此判吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

二審法官調查發現，吳男在殺死老婆後，知道自己難逃法律制裁，但若馬上自首，將會失去與兩名年幼女兒最後相處的時光，於是動手掩蓋殺人事證，待與女兒相聚，並託付家人照顧後，再前往警局自首。

此外，考量到吳男事後非常懊悔，同時又與老婆的家人取得和解，也獲得老婆父親的原諒，且吳男的兩名幼女正值成長發育，法官不忍心見父女長久分離，因此撤銷原判決，改處吳男有期徒刑12年，可上訴。

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