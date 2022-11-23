選戰黃金72小時！白選戰小組：台北膠著、新竹樂觀　盼「大咖」出手

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一選戰進入倒數黃金72小時，對於民眾黨選情，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如23日指出，北台灣直轄市都希望有黨團，台北市議員希望8位「全壘打」，還是要信心喊話一下，而新竹選情是樂觀的，還是期待郭董出手，並努力邀約當中。

蔡壁如指出，選戰最後時刻，民眾黨幾乎沒有版面，2018年柯文哲選連任的時候也是，在螢光幕前被「清零」。這就是小黨困境，像主席柯文哲最後一夜只能在新竹跟台北兩邊跑，沒辦法顧得了那麼多。

最後一夜是否有大咖出手？蔡壁如坦言，沒有，最大咖就是主席柯文哲，在這裡期待郭董出手，努力邀約郭董當中。主持人又問到有沒有大招，蔡僅語帶保留回應，「不好說不好說。」

蔡壁如指出，今年在野黨最大目標就是下架民進黨，所以上周很多別黨的里長也幫高虹安站台，這是在野的戰略目標，高虹安參選以來一路被打，從論文、資策會到助理案，民進黨打的太兇反而物極必反。

對於竹市選情，蔡壁如評估，選情是樂觀的、有信心，關鍵還是在藍白之間，地方基層會自己看，既然共同目標是下架民進黨，選民就會很自然的流動。

蔡壁如表示，台北市三人之間還是非常膠著，很難發生棄保，在北市上禮拜的造勢中，陳時中「以愛為名」的遊行看來是花很多錢，那麼多花俏的招式、動員，傍晚遊行到市政府時，可以看到各式各樣的公關公司傾巢而出。

蔡壁如指出，反觀在東興街口，可以看到黃珊珊造勢場都是支持者自主參加，幾乎沒有遊覽車，大部分都是搭捷運、走路到現場的。