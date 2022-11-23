鄭州瘋傳「又要封城了」　官方闢謠卻罕見強調「再等2天」

▲鄭州又傳出要封城，當地居民相當擔憂。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南疫情再度升溫，網路上流傳著鄭州又要封城的消息，許多當地網友都跑到官方的微博及微信帳號求證，但沒想到，官方帳號的小編竟回應，「目前沒有接到任何通知，我們『再等2天』。」令網友們懷疑起小編是不是在暗示「2天」後就將封城。

▼官方帳號的小編在留言中特別提到「再等2天」。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，有許多鄭州的網友都跑到「鄭州發布」官方帳號詢問，「網傳要封城，快點闢謠吧！」官方帳號的小編回應，「目前，我們沒有接到任何通知，如果接到通知，會第一時間發送。我們再等2天。」

當地官方媒體《鄭州晚報》的帳號也出現了不少詢問，小編回應，「有通知肯定第一時間發布，小編這兩天也囤點兒菜去。」

▼小編在回應中提到要去囤菜。（圖／翻攝微博）



鄭州官方的「正在辦」也發出訊息表示，「各位粉絲，針對大家關心的朋友圈流傳的多個消息版本，辦辦暫無法確定其真實性，只能回答大家，以官方通告為準。不過，借鑑之前出現的臨時控管措施，大家很有必要提前準備幾日的生活物資儲備。」

由於不少官方帳號的小編都提及「兩天」，因此當地網友們都提高了警覺，懷疑這些小編是在暗示「兩天」後可能真的會封城，「本來還不相信的，看到這種闢謠方式，我等下要去囤菜了。」「闢謠都不敢闢，看來事情不單純！」「我早就囤好了，真的傻傻等官宣的話，可能又要挨餓了。」

根據河南官方22日的通報，鄭州21日新增75例本土確診、798例無症狀感染者，其中，73例確診、768例無症狀感染者位於鄭州。