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北京疫情告急　胡錫進自曝「遭封控」不能出門：希望不會5天加5天

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

北京21日新增感染個案破千例大關，達到1438例。大陸官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進21日透露，他所住的大樓也有陽性個案，因此被封5天，包括他在內的住客不能出門，「現在說的是封5天，希望不會5天加5天。」

胡錫進過去曾透露他住在北京朝陽區。胡錫進21日的微博帖文稱，「老胡也封在家裡了，樓裡出了陽性。是昨晚開始封的，現在說的是封5天（希望不會5天加5天），足不出戶，核酸等上門。過去這種情況很可能被轉運集中隔離，但現在都改居家了，二十條之後鞏固了這種做法，很好。」

胡錫進解釋稱，北京市收治病人的定點醫院和方艙醫院肯定已經爆滿，新出了病例，周圍鄰居不再像過去那樣再去集中隔離了，改為居家隔離，防控效果多少會打一點折扣。有人會建議建更多集中隔離點，但那樣做並不容易，因為還需要大量管理人員去服務隔離者。

他分析，未來幾天是決定性的，如果病例繼續上升，病毒在社會面繼續擴散，那就意味著北京市現有體系和資源擋不住Omicron的攻勢，必須採用新思路新辦法對付它。

胡錫強調，「現在絕大部分感染者都是無症狀和輕症，我們的防線就算失去了外城，但是守住內城，阻止疫情製造大量重症和死亡，仍是綽綽有餘的。我們在這個冬天大概做不到所有感染者清零，但我們力爭重症清零，瞄準易受病毒攻擊的脆弱群體加強防護，仍大有可為。我們的防疫並未失敗，北京的重症掰著手指頭能數得過來，廣州幾乎是零重症，這怎麼能算失敗？」

最後，他建議，如果有一天收治資源不夠了，無症狀感染者也自我居家隔離，基層把現有管理資源投入到管好那些無症狀感染者，防止他們亂跑，也未必就不能達到效果。

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