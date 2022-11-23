批張麗善一人當選全家得利　劉建國：雲林不要再當他們家的提款機

▲民進黨雲林縣長候選人劉建國近日於記者會上指出，國民黨候選人張麗善家族違建問題。（圖／劉建國競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

民進黨雲林縣長候選人劉建國近日在虎尾夜市集結，展開大掃街前，針對國民黨候選人張麗善家族違建問題，帶領綠營各候選人象徵性推倒青埔宮和二宮的模型立牌，並喊出「打倒特權」、「下架青埔宮帝國」口號。

劉建國車隊行經張麗善與其哥哥張榮味位於虎尾青埔的住處時指出，張家之所以向中央爭取拓寬「堤岸道路」就是為了興建青埔宮。劉建國指出，張麗善身爲雲林縣長，對自家和家族成員，本應要有更高的道德標準要求，卻是「一人當選全家得利，肆無忌憚。」劉建國表示，「請雲林人一定要認清楚這個家族的私心，雲林不要再當他們家的提款機了！」

劉建國昨（22）日召開記者會，同步以民眾提供的資料照指出，「青埔宮那塊地在2015年前還是一片空地，僅有一間鐵皮屋；張麗善其姪女張嘉郡在2008年2月1日至2016年1月31日擔任立委期間，宣稱要拓寬堤岸防汛道路，「可以紓解青埔庄內交通流量，又可以防溪洪暴漲。」然而，「這條道路拓寬後，張家開始將這裡的土地買起來，2017年青埔宮拔地而起，隔年完工，就連落羽松也都建置完成。」劉建國指出，「這條堤岸防汛道路，根本是為建青埔宮而拓寬，接著青埔宮又從特農變成一般農地，連續幾年內就完成碩大莊園。」

⠀⠀⠀⠀

劉建國指出，「張麗善身爲雲林縣長，對自家和家族成員，本應要有更高的道德標準要求，但現在看來，山被縣長弟挖了、路是縣長姪女開的、縣長哥哥豪宅土地在縣長任內變更成一般農業區。」劉建國表示，「根本是一人當選全家得利，道德標準更低了，也更肆無忌憚！」

針對「青埔宮」問題，張麗善也反指劉建國對雲林沒有建設。對此，劉建國發文回應，自己爭取雲林建設不勝枚舉。他也透露，連總統蔡英文都說，部會首長很怕接到他的電話，「因為我就是不放棄，一直爭取、爭取、爭取。」

劉建國表示，自己不喜歡作秀、也不喜歡說謊，無奈自己爭取的政績常常被收割，「比如：2020年爭取『古坑水碓南橋改建工程』總經費快2億，原本今年上半年就應該要動工，結果現任縣府延宕到現在。不過，11月24日該項工程終於要舉行動工典禮。」但劉建國透露自己未收到張麗善縣府的邀請，「張縣長這樣操作，根本是割稻尾做自己政績。」劉建國允諾，若讓他當選雲林縣長，上任第一件事，就是要處理青埔宮問題。同時呼籲所有雲林人「一定要認清楚這個家族的私心，不要再給他們公職權力了，雲林不要再當他們家的『提款機』了！」