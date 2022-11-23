把區公所當小競總！甜美前主播控區長輔選陳其邁　高市府回應了

▲白喬茵控左營區長公然輔選陳其邁，批評民進黨把區公所當小競總。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

美女前主播、國民黨左楠區議員候選人白喬茵今（23）日指控，民進黨市長候選人陳其邁請假跑選舉，昨晚到里長服務處進行選務活動，身為公務人員的左營區區長胡俊雄在候選人到場後在旁陪同，形同輔選，痛批整個高雄市政府都是民進黨的競選總部嗎？對此，高市府表示，無違反行政中立之虞。

民進黨是把區公所當小競總了嗎？白喬茵質疑，左營區長胡俊雄身為公務人員及辦理選務機關的首長，公然違反行政中立及選罷法參與選舉活動，陪同民進黨候選人陳其邁參與選舉活動，形同輔選。

▲▼把區公所當小競總！白喬茵控區長公然輔選陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）





白喬茵說，市府官員違反行政中立已經不是第一次，去年運發局副局長謝汀嵩在網路上為民進黨候選人助選，這一次左營區長直接不演了，直接陪同候選人參加活動。

她認為，雖然活動時間是晚上，但左營區長胡俊雄身為公務人員、地方父母官手握大權及行政資源，行為已經形同輔選，痛批現在整個高雄市政府都是民進黨的競選總部嗎？

▲白喬茵痛批，現在整個高雄市政府都是民進黨的競選總部嗎？（圖／記者賴文萱翻攝）



國民黨高雄市黨部強調，台灣是民主自由的社會，選舉是選賢與能更應該公平公正公開，市政府應是公務機關、更應該行政中立，呼籲陳其邁及民進黨，不要再用行政資源行輔選之實，用光明正大的方式好好來一場君子之爭。

對於白喬茵的指控，高雄市民政局查證後表示，胡區長是受新下里長黃慶德邀請，於11月22日晚間8時，至里長服務處參加鄰里長會議，聽取地方民意，並感謝鄰長協助區政工作，目前尚無違反行政中立之虞。

▲高雄市民政局查證後表示，胡區長是受新下里長黃慶德邀請，至里長服務處參加鄰里長會議。（圖／記者賴文萱翻攝）