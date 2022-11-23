北市選情三腳督　3主任檢察官將進駐「選前之夜」防突發狀況

▲北檢檢察長林邦樑指示檢察官加大選舉查賄制暴力道，並進駐分局因應突發狀況。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市長選情持續呈現三腳督激戰，為避免選前熱區時間發生突發狀況，台北地檢署針對25日的3場主要政黨「選前之夜」造勢活動，指派3名主任檢察官進駐活動所在地中正一以及信義分局坐鎮，因應各種突發狀況，26日投開票日當天更是幾乎全署動員，一旦發生妨害投開票的不法情形，將隨時展開指揮偵辦。

根據台北地檢署統計，在檢、警、調、政風等各機關不眠不休加大加深各項查賄部署及反賄選宣導下，截至11月22日為止，北檢接獲選舉不法情資並已立案調查的案件共有177件、219人，其中有115件、139人涉及賄選不法。

為了加大「查賄制暴」力道，北檢檢察長林邦樑要求檢察官把握選前熱區時間，鎖定高風險對象嚴厲查辦，並做出3點指示，包括賄選情資應及時分案處理，指揮司法警察機關速查嚴辦；選前一日(25日)要前往各分局掌握最新選情狀況，尤其蔣萬安、黃珊珊、陳時中3個主要候選人的「選前之夜」造勢活動，將由主任檢察官在活動期間進駐所在地的分局，以因應現場突發狀況。

此外，為了確保投開票當日(26日)選務順利進行，北檢檢察官、書記官、法警等144名同仁都會在地檢署值勤，另指派24名檢察官帶同書記官到轄區各分局，即時指揮偵辦查賄制暴及妨害投開票等刑事不法案件。