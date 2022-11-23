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規劃彰化縣政新藍圖　王惠美射交通、都計、產業3箭

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長候選人王惠美四年前提出「改造彰化、翻轉命運」政見，為了彰化新未來，她持續推動交通、都計和產業三合一策略，盼從交通開始，結合五大交流道的土地活化、吸引新興產業進駐，擘劃縣政新藍圖。

▲彰化縣長王惠美擘劃縣政新藍圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美擘劃縣政新藍圖。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

王惠美競選總部23日公布最新一支「彰交新市政特區」競選影片，將未來彰交特定區整體開發規畫具體呈現，包括產業群聚區、農業悠活區、新市政特區、貨運樞紐區和樂業生活區等，期許軌道建設挹注彰化新動能，彰交特區未來成為彰化發展新引擎，展現璀璨城心新風貌。

▲彰化縣長王惠美擘劃縣政新藍圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

影片全長106秒，強調有願就有力，捷運路網超前部署，鐵路高架化正式啟動，建構完整的運輸路網，讓產業進駐，讓都市重生，讓彰化成為好生活、好就業的幸福城市。

王惠美表示，透過交通（軌道建設）、都市再造、產業起飛的三合一策略，繼續逐步實現改造彰化，翻轉命運，與一軸一環雙樞紐的彰化縣政新藍圖，交通完善了，產業就來了，工作機會就多了，揮別低薪，讓彰化成為更具競爭力的希望、永續城市。

王惠美指出，上任後積極推動彰化市鐵路高架化，今年1月3日已獲行政院核定，正配合交通部鐵道局辦理綜合規劃，進行全縣交通整合、都市計劃及土地開發事項。

▲彰化縣長王惠美擘劃縣政新藍圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府已完成彰北捷運鹿港線及彰南輕軌捷運之可行性研究，五大都市計畫及四大都市更新也在一一進行中，將可帶動農業、精密機械、電子科技與新興綠能產業進駐。

北彰化除了彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸至彰化，將加速推動鹿港捷運，同時開始規劃捷運和美線，讓和美、鹿港齊發展，以新北市「板新特區」為樣板，啟動彰化市都市再生。

未來中友百貨彰化店開幕、加上機28用地以廊道串連規劃，形成國際流行時尚展銷中心，彰化更加繁榮，鄉親都能在地消費；還有打鐵厝產業園區，水五金產業園區，鹿港轉運站延伸到彰濱，再加上要在鹿港推動的「文化經濟」，將可創造更好的生活與就業條件。

▲彰化縣長王惠美擘劃縣政新藍圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

南彰化將繼續推動彰南捷運二林、員林線，並開始規劃彰南捷運田中線，形成彰南的「一環一樞紐」，還要結合員林交流道特定區、二林新市鎮特定區、田中高鐵特定區；還有未來員林、田中、社頭的農業生技、二林地區的綠色經濟，讓「雙林起飛」，帶動產業人口的增加，留住在地青年，吸引外地高科技人才進駐，讓彰化縣南、北均衡發展。

▲彰化縣長王惠美擘劃縣政新藍圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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